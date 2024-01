Pokémon GO kriegt diese Woche neuen Raid-Boss, Trainer freuen sich, jahrealte Forschung endlich zu erledigen

In Pokémon GO kehrt ein legendäres Pokémon zurück. Warum dieses euch auch bei einer alten Forschung helfen kann, erfahrt ihr hier.

Welches Pokémon ist das? Bei dem Pokémon handelt es sich um Demeteros, welches als Raid-Boss zurückkehrt. Das legendäre Pokémon mit den Typen Flug und Boden wird in seiner Tiergeistform in der Zeit vom Mittwoch, dem 24. Januar 2024 um 10:00 Uhr bis zum nachfolgenden Mittwoch, dem 31. Januar 2024 um 10:00 verfügbar sein. Ihr werdet es in 5*-Raids bekämpfen und fangen können.

Es löst dabei Voltolos ab, welches aktuell noch in Raids verfügbar ist. Wenn ihr die etwas ältere Spezialforschung Legendäre Jahreszeit noch nicht beendet habt, wäre das für euch die Gelegenheit, die Forschung erfolgreich abzuschließen.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Schnappt euch jetzt noch Voltolos, wenn ihr noch an der Spezialforschung sitzt

Warum solltet ihr Voltolos jetzt noch schnell fangen? Bei der erwähnten Spezialforschung Legendäre Jahreszeit müsst ihr unter anderem Schnappschüsse von den drei Pokémon Demeteros, Boreos und Voltolos anfertigen. Die Forschung wurde von vielen Trainern bis heute noch nicht abgeschlossen. Wenn es euch genau so geht, solltet ihr euch jetzt beeilen und die Pokémon einfangen.

Die Möglichkeit, Boreos zu fangen, ist inzwischen leider wieder vorbei. Wenn es bei der Spezialforschung bei euch an den Schnappschüssen von Voltolos und Demeteros scheitert, habt ihr dafür nun noch die Gelegenheit, diese einzufangen.

Wofür lohnt sich Demeteros? Bei Demeteros (Tiergeistform) handelt es sich um einen der besten Angreifer vom Typ Boden. Wenn ihr euer Raid-Team für diesen Typen noch stärken wollt, könnte das für euch eine gute Gelegenheit sein.

Auch für die Kampfliga ist Demeteros in seiner Tiergeistform ein solides Pokémon. Hier kann es in der Meisterliga punkten und dort zum Einsatz kommen.

Wird Demeteros als Shiny verfügbar sein? Auch Shiny-Jäger können auf ihre Kosten kommen. Demeteros wird in seiner Tiergeistform auch als Shiny-Variante verfügbar sein.

Was sagt ihr zu dem Pokémon? Freut ihr euch auf Demeteros in seiner Tiergeistform? Plant ihr, mit diesem Pokémon eure Kampf-Teams zu stärken oder benötigt ihr es auch noch für die Spezialforschung? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Bei uns erfahrt ihr auch, welche Events im Januar 2024 in Pokémon GO noch auf euch warten.