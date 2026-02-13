Pokémon GO: So nutzt ihr den Raid-Tag mit Cupidos richtig aus

Pokémon GO: So nutzt ihr den Raid-Tag mit Cupidos richtig aus

Die Tiergeistform von Cupidos feiert sein Debüt in Pokémon GO. Mit dabei sind auch 2 andere Monster, die ihr leichter als Shiny erhalten könnt.

Wann ist das für ein Event? Der Raid-Tag mit der Tiergeistform von Cupidos findet am Samstag, dem 14. Februar 2026, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Während die Inkarnationsform von Cupido schon länger im Spiel ist, wird die Tiergeistform am Raid-Tag erstmalig im Spiel verfügbar sein. Wie ihr die 3 Stunden idealerweise nutzen solltet, wenn ihr das Event voll auskosten wollt, zeigen wir euch.

Raid-Tag mit Cupidos – Inhalte und Tipps

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb der 3 Stunden sind die folgenden Boni aktiv:

  • ihr könnt an Arenen 5 zusätzliche, kostenlose Raid-Pässe erhalten
  • erhöhte Shiny-Chance für Liebiskus (1-Sterne-Raids) und Coiffwaff (3-Sterne-Raids)
  • erhöhtes Fern-Raid-Limit von 20 (von Samstag, dem 14. Februar 2026 um 1:00 Uhr bis Sonntag, dem 15. Februar 2026 um 4:00 Uhr)

Die zusätzlichen Raid-Pässe könnt ihr nur einzeln erhalten. Seid ihr im aktuellen GO-Pass bereits Level 75, dann könnt ihr einen zusätzlichen Raid-Pass jeden Tag erhalten.

Welche Inhalte gibt es im Event-Ticket? Für 5,49 € könnt ihr ein Ticket für das Event erwerben. Dort warten die folgenden zusätzlichen Boni auf euch, die dann während der 3 Stunden des Events aktiv sind:

  • weitere 8 Raid-Pässe durch Arenen
  • erhöhte Chance, Sonderbonbons XL nach Raids zu erhalten
  • 50 % mehr Erfahrung für erfolgreiche Raid-Kämpfe
  • doppelte Menge an Sternenstaub für erfolgreiche Raid-Kämpfe

Wie sollte ich beim Event vorgehen? Beim Raid-Tag solltet ihr wie folgt vorgehen, um die kostenlosen Raid-Pässe optimal zu nutzen:

  • besucht eine Arena und besiegt Cupidos
  • dreht die Arena-Scheibe, um einen neuen Raid-Pass zu erhalten
  • begebt euch zur nächsten Arena

Wenn ihr mit eurer Ausbeute an Cupidos zufrieden seid, könnt ihr euch außerdem in die 1- und 3-Sterne-Raids stürzen, um Liebiskus bzw. Coiffwaff herauszufordern. Beide Monster besitzen im Event eine erhöhte Shiny-Chance.

Welcher Konter eignen sich? Cupidos besitzt die Typen Fee und Flug. Dadurch ist es schwach gegenüber Angriffen der Typen Gift, Gestein, Stahl, Elektro sowie Eis. Ihr solltet also vor allem auf Angreifer mit diesen Typen setzen, um Cupidos in der Tiergeistform zu besiegen. Die passenden Konter-Pokémon haben wir hier für euch.

Wenn ihr starke Konter-Monster auf hohen Leveln besitzt, dann könnt ihr den Boss bereits zu zweit erledigen. Sind eure Konter nicht optimal, dann solltet ihr lieber auf mehr Trainer setzen.

Welche Mega-Entwicklung eignet sich für das Event? Wenn ihr für den Kampf selbst keine Mega-Entwicklung einsetzt, dann könnt ihr eine passende Entwicklung mit in euer Team nehmen, um mehr Erfahrungspunkte und Bonbons für Cupidos zu erhalten.

Dafür müsst ihr auf eine Mega-Entwicklung setzen, die ebenfalls vom Typ Fee oder Flug ist. Daher könnt ihr auf eine der folgenden Entwicklungen zurücksetzen:

  • Mega-Glurak Y
  • Mega-Tauboss
  • Mega-Pinsir
  • Mega-Aerodactyl
  • Mega-Guardevoir
  • Mega-Flunkifer
  • Mega-Altaria
  • Mega-Brutalanda
  • Mega-Rayquaza
  • Mega-Ohrdoch
  • Mega-Diancie

Welcher Kumpel lohnt sich? Bei einigen Monstern müsst ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllen, während ihr das Pokémon als Kumpel dabeihabt, um es entwickeln zu können. Bei diesen beiden Monstern gibt es solch eine Bedingung, an der ihr beim Raid-Tag arbeiten könnt:

  • Hisui-Baldorfish zu Myriador (gewinne 10 Raids)
  • Galar-Makabaja zu Oghnatoll (gewinne 10 Raids)

Nicht nur der Raid-Tag wartet im aktuellen Monat auf euch. Wenn ihr wissen wollt, welche Events und Inhalte wie Raids oder Rampenlicht-Stunden im Februar im Spiel aktiv sind und was euch dort erwartet, dann haben wir die passende Übersicht für euch parat: alle Events im Februar 2026 in Pokémon GO.

