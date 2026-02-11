Pokémon GO: Cupidos (Tiergeistform) Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

MeinMMO zeigt euch die besten Konter gegen Cupidos in seiner Tiergeistform in Pokémon GO. Im Guide zeigen wir euch die besten Angreifer und Movesets, um den Boss zu besiegen und zu fangen.

Was ist Cupidos für ein Pokémon? Cupidos ist ein legendäres Monster, das die Typen Fee sowie Flug besitzt und aus der 8. Generation stammt. Es kann in der Inkarnationsform sowie der Tiergeistform erscheinen.

Wann erscheint Cupidos (Tiergeistform) im Spiel? Ihr könnt den Boss am Samstag, dem 14. Februar 2026 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr erstmalig in der Tiergeistform in Pokémon GO herausfordern. Ihr findet das Monster in 5-Sterne-Raids.

Wir zeigen euch, mit welchen Kontern ihr Cupidos gegenübertreten solltet und gegen welche Typen es eine Schwäche besitzt (Typ-Effektivität)

Cupidos (Tiergeistform) besiegen und fangen im Raid – Mit diesen Kontern

Zamazenta (König des Schildes) mit Metallklaue und Gigantenstoß Zacian (König des Schwertes) mit Metallklaue und Gigantenhieb Necrozma (Abendmähne) mit Metallklaue und Stahlgestirn Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Weißes Kyurem mit Eiszahn und Frosthauch Mega-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Mega-Lucario mit Patronenhieb und Sternenhieb Crypto-Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Mega-Gengar mit Schlecker und Matschbombe Crypto-Magnezone mit Voltwechsel und Stromstoß Endynalos mit Gifthieb und Matschbombe Schwarzes Kyurem mit Dunkelklaue und Frostvolt Regieleki mit Zielschuss und Blitzgefängnis Mega-Diancie mit Steinwurf und Steinhagel Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerorkan Voltriant mit Donnerschock und Ladungsstoß Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz

Schwächen von Cupidos (Tiergeistform): Das Monster besitzt die Typen Fee und Flug. Daher ist es schwach gegenüber Angriffen der Typen Gift, Gestein, Stahl, Elektro und Eis. Ihr solltet also primär auf solche Angriffe setzen, um Cupidos schnell zu besiegen.

Gibt es Shiny-Cupidos? Nein, aktuell könnt ihr Cupidos in seiner Tiergeistform noch nicht als Shiny im Spiel finden.

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr einige der stärksten Konter auf einem hohen Level gegen die Tiergeistform von Cupidos im Team habt, dann ist der Raid bereits mit 2 Trainern machbar. Sollten eure Monster nicht die besten Konter und auf einem niedrigeren Level sein, dann solltet ihr mehr Trainer einplanen.

Bevor ihr euch in den Kampf stürzt, könnt ihr bereits vorab euer Team zusammenstellen, mit dem ihr den Boss herausfordern wollt. Dadurch spart ihr zum einen in jedem einzelnen Raid, wenn ihr mehrere absolviert, etwas Zeit und habt immer direkt euer bestes Team bereit: Tipps zur Organisation von Raid-Teams in Pokémon GO.