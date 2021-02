In Pokémon GO startet heute, am 3. Februar, die Raid-Stunde mit Raikou. Wir zeigen euch die besten Konter und verraten, warum ihr dabei sein solltet.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet jeden Mittwoch in Pokémon GO statt. Für eine Stunde erscheinen dann auf fast allen Arenen legendäre Raids.

In dieser Woche dreht sich alles um Raikou. Das Pokémon von Typ Elektro hat heute seine erste und vorerst letzte Raid-Stunde seit langem.

Konter und Infos zur Raid-Stunde mit Raikou

Wann läuft das Event? Die Raid-Stunde läuft ab 18:00 Uhr Ortszeit. Bereits vorher werden schwarze Eier auf den Arenen erscheinen, die dann um Punkt 18:00 Uhr schlüpfen.

Das sind die besten Konter: Raikou ist von Typ Elektro und hat deshalb nur eine Schwäche gegen den Typ Boden. Ihr solltet also voll auf diese Pokémon setzen. Die besten Konter sind:

Pokémon Attacken Rihornior Lehmschelle und Erdbeben Stalobor Lehmschelle und Schlagbohrer Knakrack Lehmschuss und Erdbeben Groudon Lehmschuss und Erdbeben Demeteros Lehmschuss und Erdkräfte Rabigator Lehmschelle und Erdbeben Rizeros Lehmschelle und Erdbeben Mamutel Lehmschelle und Dampfwalze Golgantes Lehmschelle und Erdkräfte Donphan Lehmschelle und Erdbeben

Weitere Infos zu den Kontern und zu Raikou findet ihr in unserem Guide zur legendären Bestie:

Pokémon GO: Das sind die besten Konter gegen Raikou im Raid

Wie viele Trainer braucht man? Raikou könnt ihr bereits mit 3 Trainern besiegen. Wir empfehlen euch für die Raid-Stunde allerdings mindestens 5-6 Trainer.

Bedenkt, dass ihr Spieler auch zu Raids einladen könnt. Dadurch vermeidet ihr, dass sich zu viele Spieler an einem Ort befinden und ihr gegen Corona-Auflagen verstoßt.

Darum solltet ihr dabei sein: Raikou ist ein verdammt starkes Pokémon. Das Monster gehört zu den besten Angreifern von Typ Elektro – einzig Zekrom ist stärker. Ihr solltet also dabei sein, wenn ihr kein gutes Raikou bisher in eurem Team habt.

Zudem kann Raikou Shiny sein. Ihr solltet euch also auch ein schillerndes Exemplar sichern.

Eine genauere Analyse übr die Brauchbarkeit von Raikou findet ihr hier:

Pokémon GO: Raikou ist zurück – Darum solltet ihr Raids machen