Pokémon GO: Raid-Stunde heute mit Deoxys in der Verteidigungsform – Lohnt sich das?

Heute, am 07. Juli 2021, startet in Pokémon GO wieder die wöchentliche Raid-Stunde. In den Level-5-Raids trefft ihr diesmal auf Deoxys in der Verteidigungsform. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, ob sich die Raid-Stunde lohnt und welche Konter ihr nutzen solltet.

Was ist eine Raid-Stunde? Immer mittwochs findet in Pokémon GO ein einstündiges Raid-Event statt. Während dieses kurzen Events starten in fast allen Arenen Level-5-Raids mit legendären oder mysteriösen Pokémon.

Während der Raid-Stunde in dieser Woche könnt ihr auf das mysteriöse Pokémon Deoxys treffen. Dieses gehört zu den Pokémon, die über verschiedene Formen verfügen. Im Raid findet ihr derzeit jedoch nur die Verteidigungsform. Wir haben alle Infos rund um Deoxys in der Verteidigungsform für euch zusammengefasst.

Raid-Stunde mit Deoxys (Verteidigungsform) – Infos und Konter

Wann geht es los? Die Raid-Stunde mit Deoxys (Verteidigungsform) startet heute um 18:00 Uhr Ortszeit. Bereits vor dem Beginn könnt ihr über den Arenen schwarze Raid-Eier sehen, die pünktlich schlüpfen werden. Das Event dauert eine Stunde und endet somit um 19:00 Uhr. Die Raids werden dann wieder weniger.

Diese Konter solltet ihr nutzen: Deoxys ist ein mysteriöses Pokémon der 3. Generation. Es gehört zu den sogenannten Formwandlern, weshalb es im Spiel mehrere verschiedene Formen von Deoxys zu fangen gibt. So hat es neben der Normalform noch eine Angriffs-, Initiative- und Verteidigungsform. Letztere ist derzeit in den Level-5-Raids verfügbar.

Deoxys gehört zu den Pokémon vom Typ Psycho, weshalb es eine Schwäche gegen Unlicht-, Geist- und Käfer-Attacken hat. Diese Schwäche solltet ihr nutzen und ein entsprechendes Team zusammenstellen.

Die besten Konter gegen Deoxys (Verteidigungsform) haben wir mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler für euch zusammengefasst (via pokebattler.com).

Pokémon Moveset Mega-Gengar Dunkelklaue und Spukball Mega-Hundemon Standpauke und Schmarotzer Crypto-Mewtu Psychoklinge und Spukball Crypto-Snibunna Standpauke und Schmarotzer Crypto-Despotar Biss und Knirscher Darkrai Standpauke und Spukball Crypto-Banette Dunkelklaue und Spukball Giratina (Urform) Dunkelklaue und Spukball Skelabra Bürde und Spukball Gengar Schlecker und Spukball Trikephalo Biss und Finsteraura Yveltal Standpauke und Finsteraura

Wie viele Trainer braucht man? Wenn ihr über die effektivsten Konter verfügt, dann könnt ihr Deoxys (Verteidigungsform) bereits mit drei Trainern besiegen. Wir empfehlen euch allerdings, dass ihr lieber noch ein bis zwei Trainer mehr mitbringt.

Wenn ihr euch für die Raids eine größere Gruppe sucht, wird es auf jeden Fall etwas entspannter. Dazu könnt ihr natürlich auch Freunde per Fern-Raid einladen oder euch selbst einladen lassen.

Gibt es Deoxys in der Verteidigungsform als Shiny? Leider ist die schillernde Variante von Deoxys in der Verteidigungsform noch nicht im Spiel verfügbar.

Lohnt sich die Raid-Stunde?

Laut der Übersicht von PvPoke weist die Verteidigungsform von Deoxys beim Angriff und der Ausdauer eher schlechtere Werte auf (via pvpoke.com). Dagegen kann es bei der Verteidigung voll punkten. Da es jedoch beim Angriff nicht überzeugen kann, ist es kein geeigneter Kandidat für den Einsatz in Raids.

Anders ist das in der PvP-Liga. Aufgrund des hohen Verteidigungswertes könnt ihr ihn dort bedenkenlos einsetzen. Benötigt ihr also noch einen starkes Psycho-Pokémon für die PvP-Liga, dann solltet ihr die Raid-Stunde unbedingt nutzen. Auch zum vervollständigen des Pokédex ist die Raid-Stunde geeignet.

Die Shiny-Jäger unter euch werden hingegen kein Glück bezüglich eines schillernden Exemplars haben. Die Shiny-Version von Deoxys in der Verteidigungsform fehlt im Spiel nämlich noch.

Wie geht es weiter? Ihr könnt Deoxys in der Verteidigungsform auch nach der heutigen Raid-Stunde weiterhin im Spiel fangen. Bis zum 16. Juli 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit wird es noch als Raid-Boss in den Level-5-Raids verfügbar sein. Außerdem findet derzeit die Jubiläumsfeier anlässlich des 5. Geburtstags von Pokémon GO statt. Wir haben für euch zusammengefasst, was euch zu diesem Event erwartet.

Werdet ihr heute an der Raid-Stunde teilnehmen und euch ein starkes Deoxys (Verteidigungsform) sichern? Oder habt ihr bereits genügend gefangen und setzt bei der Raid-Stunde in dieser Woche aus? Schreibt uns gern eure Meinung dazu in die Kommentare, hier bei MeinMMO.