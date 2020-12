In Pokémon GO startet heute, am 2. Dezember, die Raid-Stunde mit Kyurem. Wir zeigen euch die besten Konter für eure Teams und alle Infos, die ihr für das Event wissen müsst.

Was ist eine Raid-Stunde? So ein Event findet einmal in der Woche, mittwochabends, in Pokémon GO statt. Daran können alle Trainer mitmachen, sofern sie Raid-Pässe besitzen.

Eine Stunde lang wird die Menge der legendären Raids im Spiel deutlich erhöht. Fast auf jeder Arena findet ihr dann einen Raid der Stufe 5.

In dieser Woche dreht sich alles um das Pokémon Kyurem, das in der Event-Zeit die Arenen besitzt. Wir zeigen euch hier die wichtigsten Infos zum Boss und die Konter gegen Kyurem.

Raidstunde am 2. Dezember – Das müsst ihr wissen

Wann geht es los? Wie gewohnt beginnt die Raid-Stunde auch diesmal wieder um 18:00 Uhr Ortszeit. Die Eier erscheinen schon früher auf den Arenen, damit sie dann pünktlich schlüpfen. Um 19:00 Uhr endet das Event dann wieder.

Im Anschluss findet ihr wieder mehr von den neuen Raidbossen, die das Gen-6-Event mitbrachte.

Gibt es Shinys? Nein. Shiny Kyurem ist noch nicht in Pokémon GO aktiviert worden. Ihr könnt also lediglich die normale Form fangen.

Kyurem-Konter – Wer soll angreifen?

Wir zeigen euch hier eine Übersicht der besten Angreifer, die ihr in den Kampf gegen Kyurem schicken solltet.

Kyurem gehört den Typen Drache und Eis an. Es ist anfällig gegen die Typen Kampf, Gestein, Stahl, Fee und Drache.

Pokémon Attacken Lucario Konter und Aurasphäre Metagross Patronenhieb und Sternenhieb Meistagrif Konter und Wuchtschlag Dialga Metallklaue und Draco Meteor Machomei Konter und Wuchtschlag Rihornior Katapult und Felswerfer

Nicht fündig geworden? In unserem Konter-Guide für Kyurem in Pokémon GO zeigen wir euch weitere starke Angreifer, die ihr in Raids auswählen könnt.

Wie viele Trainer braucht man? Ihr könnt Kyurem zu zweit bereits auf Level 40 mit starken Kontern schlagen. Wenn ihr die Raid-Stunde effektiv nutzen wollt, empfehlen sich aber größere Gruppen. Denn dadurch liegt der Boss schneller und ihr könnt die Zeit nutzen, den nächsten Raid zu starten.

Mit welchem Team tretet ihr heute bei der Raid-Stunde mit Kyurem an?