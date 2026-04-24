Fan von Dragon Ball spielt seit 1.036 Tagen ununterbrochen denselben Charakter, bis er sein Ziel erreicht hat

Im Anime und Manga von Dragon Ball gab es über die Jahrzehnte zahlreiche Charaktere. Viele davon lassen sich in Dragon Ball Sparking! Zero spielen, aber eben nicht alle. Ein Spieler startete deshalb einen Protest.

Was hat sich der Spieler vorgenommen? Der YouTuber EL PEJE 2 lädt seit 1.036 Tagen täglich ein Video hoch, in dem er den Charakter Nam in einem der Videospiele zu Dragon Ball zockt. Der Charakter ist bislang in vielen Videospielen der Reihe aufgetreten, aber eben nicht im neusten Ableger Sparking! Zero.

Das liegt unter anderem daran, dass er nur im originalen Dragon Ball einige Auftritte hat. Er ist nämlich ein Krieger aus einer Wüstenstadt und nimmt am großen Kampfsportturnier teil.

Danach ist er in Dragon Ball Z oder Dragon Ball GT nur in sentimentalen Szenen zu sehen, in denen viele ältere, eher vergessene Charaktere gezeigt werden.

Der YouTuber spielt wirklich jeden Tag.

Dementsprechend irrelevant ist dafür die Story von Dragon Ball. Doch trotzdem gibt es mit dem YouTuber einen Spieler, der sich ihn für Sparking! Zero wünscht. Aus diesem Grund hat es sich der YouTuber zum Ziel gesetzt, jeden Tag Nam zu zocken, bis er endlich in dem neuesten Ableger spielbar ist.

Die komplette Playlist könnt ihr euch auf YouTube ansehen. Die Videos sind teilweise nur wenige Minuten lang. Hauptsache, Nam wurde für den Tag gespielt.

Das erste Video wurde am 22. Juni 2023 hochgeladen und beweist, dass er wirklich keinen Tag ausgelassen hat. So eine Ausdauer sollte doch belohnt werden, oder?

Video starten Trailer zeigt GT-Charaktere in DB Sparking Zero Autoplay

Nam als spielbarer Charakter in Sparking! Zero

Hat das geklappt? Tatsächlich hat die Videoreihe des YouTubers bald ein Ende. Bandai Namco kündigte nämlich vor kurzem den Super-Limit-Breaking-Neo-DLC an. Mit diesem DLC soll es über 30 neue spielbare Charaktere geben und dreimal dürft ihr raten, wer unter diesen Charakteren ist.

Der Release für die Erweiterung ist für Sommer 2026 geplant. Deshalb wissen wir nicht ganz genau, bis zu welchem Datum der Youtuber noch seine Videos hochladen muss. Doch spätestens in einigen Monaten hat seine Reise ein Ende, denn dann kann er in Sparking! Zero endlich seinen liebsten Charakter Nam spielen.

Tatsächlich ist es nicht nur den Videospielentwicklern passiert, dass sie Charaktere vergessen haben. Auch der Schöpfer selbst hatte in der Vergangenheit einige seiner eigenen Figuren vergessen: Ein Charakter aus Dragon Ball wurde vom Schöpfer vergessen, nur wenige Fans konnten sie ein letztes Mal sehen