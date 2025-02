Ein Charakter aus Dragon Ball wurde vom Schöpfer vergessen, nur wenige Fans konnten sie ein letztes Mal sehen

Akira Toriyama hat im Laufe von Dragon Ball so viele Charaktere gezeichnet, dass er sich gar nicht mehr an alle erinnern konnte. Einer dieser Charaktere hatte seinen letzten Auftritt leider nicht im Anime und Manga, sondern in einer Sondergeschichte.

Um welchen Charakter geht es? Lunch ist einer der Charaktere, die von Akira Toriyama vergessen wurde. Im Manga verschwand sie regulär beim 23. Turnier der Kampfkünste. Danach hatte sie im Anime von Dragon Ball Z nur kleinere Auftritte, bis sie schlussendlich nur noch in Rückblenden und bei Son-Gokus Genkidama während des Boo-Arcs auftaucht.

Akira Toriyama hatte ihr nachträglich sogar noch ein Ende spendiert, bei dem sie sich in Tenshinhan verliebte und mit ihm zeitweise auf einer Farm lebte. Bedauerlicherweise gab es für die beiden kein Happy End und ihre Liebesgeschichte war nie im Anime und Manga zu sehen.

Es gab noch einen weiteren Auftritt, bei dem Lunch das letzte Mal in Dragon Ball gesehen wurde. Leider taucht diese Szene nicht im regulären Anime und Manga auf, weshalb viele Fans ihr letztes Abenteuer nicht gesehen haben dürften.

Der Anime zu Dragon Ball Super hörte mitten in der Handlung auf:

Lunch hatte in Dragon Ball einen letzten Auftritt

Wo tauchte Lunch das letzte Mal auf? Ihr letzter Auftritt im Manga teilte sich auf die 3. und 4. Ausgabe des Weekly Shonen Jump -Magazins auf, die 1991 erschienen. Die Story von „Put the Old Year Behind You! Jump Characters Face Off at Short GAG Land“ spielt kurz nach dem 23. Großen Kampfsport-Turnier, also während der Freeza-Saga.

In der Story dreht es sich um die Feiertage und wie viel Charaktere aus Dragon Ball sie verbringen. Bulma zockt an der Konsole und Mutenroshi fegt die Veranda seines Hauses. Einige der getöteten Charaktere spielen auf dem Planeten von Meister Kaio Verstecken.

Hier hat Lunch ihren letzten Auftritt, via Dragon Ball Official

Lunch hingegen sucht wie wild nach Tenshinhan. Es gibt ein Bild von ihr zu sehen, bei dem sie sich in ihrer „bösen“ Form befindet. Sie fragt sich wütend, wohin Tenshinhan nur gegangen sein mag. Mit dem Ende, das Toriyama ihr nachträglich verpasste, wissen wir, dass sie sich wohl vor Liebe nach ihm sehnt.

Wieso haben so wenige Fans Lunch das letzte Mal gesehen? Das Weekly Shonen Jump -Magazin erscheint nur in Japan. Da die Szene nicht für den offiziellen Manga übernommen wurde und das World Wide Web erst 1993 öffentlich gemacht wurde, haben nicht viele den letzten Auftritt von Lunch miterleben können.

Ein weiterer Charakter, den der Mangaka Akira Toriyama im Laufe der Zeit vergessen hat, ist Yajirobi. Er war damals vermutlich der stärkste Mensch von allen in Dragon Ball, fiel aber dem Gedächtnis des Mangakas zum Opfer: Der wohl stärkste Mensch in Dragon Ball wurde offenbar einfach vergessen