Pokémon GO: Raid-Stunde heute mit Giratina – Nutzt diese Konter

In Pokémon GO startet heute, am 20. Oktober, eine Raid-Stunde mit Giratina in der Wandelform. Wir zeigen euch, welche Konter ihr im Kampf einsetzen solltet.

Was ist eine Raid-Stunde? In Pokémon GO findet jeden Mittwoch ein einstündiges Raid-Event statt, bei dem in fast allen Arenen Level-5-Raids zu finden sind.

In dieser Woche trefft ihr dabei erneut auf das legendäre Pokémon Giratina in seiner Wandelform.

Raid-Stunde mit Giratina (Wandelform) – Start und Konter

Wann findet die Raid-Stunde statt? Wie ihr das von den früheren Events dieser Art schon kennt, läuft die Raid-Stunde auch heute wieder in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit. Ihr werdet, wie immer, schon vorher die dunklen Eier über den einzelnen Arenen sehen und erkennt somit, wo ihr die legendären Raids findet.

Die besten Konter gegen Giratina (Wandelform): Das legendäre Pokémon Giratina stammt aus der 4. Generation und gehört zu den Typen Geist und Drache. Es hat somit eine Schwäche gegen die Angriffe der Typen Unlicht, Geist, Eis, Drache und Fee.

Um Giratina möglichst schnell zu besiegen, solltet ihr also auf diese Typen setzen. Wir haben für euch eine Auswahl an verschiedenen Kontern zusammengestellt, mit denen ihr Giratina bezwingen könnt.

Pokémon Moveset Rayquaza Drachenrute + Wutanfall (Crypto) Brutalanda Drachenrute + Wutanfall Palkia Drachenrute + Draco Meteor Knakrack Drachenrute + Wutanfall Darkrai Standpauke + Spukball Maxax Drachenrute + Drachenklaue (Crypto) Dragoran Drachenrute + Wutanfall Dialga Feuerodem + Draco Meteor Zekrom Feuerodem + Wutanfall (Crypto-) Snibunna Standpauke + Lawine

Mega-Entwicklungen: Gegen Giratina (Wandelform) sind aber auch die Mega-Entwicklungen sehr effektiv. Möchtet ihr eine einsetzen, dann nutzt folgende Konter:

Mega-Gengar mit Dunkelklaue + Spukball

Mega-Hundemon mit Standpauke + Schmarotzer

Mega-Garados mit Biss + Knirscher

Hier, auf MeinMMO, haben wir euch weitere gute Konter gegen Giratina (Wandelform) zusammengefasst:

Pokémon GO: Konter-Guide für Giratina in der Wandelform – Die besten Angreifer

Wie viele Trainer müsst ihr sein? Um Giratina (Wandelform) zu besiegen, reichen bereits 3 Trainer mit einem Team der effektivsten Angreifer aus. Wir empfehlen euch allerdings noch den einen oder anderen Trainer mehr.

Gibt es Giratina als Shiny? Ja, Giratina (Wandelform) könnt ihr bereits seit Längerem in seiner schillernden Form im Spiel finden. Ihr erkennt es deutlich an den seinem gelben Körper, den weißen Knochen und den blauen Verzierungen am Hals und den Flügeln.

Giratina in der Wandelform – Links normal, rechts als Shiny

Für wen lohnt sich das?

Giratina kann in der Wandelform und der Urform erscheinen. Gerade befindet es sich mit der Wandelform in Pokémon GO.

Mit starken Werten bei Verteidigung und Ausdauer eignet es sich gut als Kämpfer in der Hyper- und Meisterliga. Spielt ihr hingegen Raids, dann ist Giratina in der Wandelform weniger wichtig für euch.

Es lohnt sich vor allem für Sammler und PvP-Spieler, starke Exemplare von Giratina zu besitzen.

Wie geht’s weiter in Pokémon GO? Für den Oktober stehen im Spiel noch einige Events an. Nächsten Mittwoch erwartet euch eine Raid-Stunde mit Darkrai. Außerdem startet in wenigen Tagen der zweite Teil des großen Halloween-Events.

Seht hier die Übersicht aller Events im Oktober bei Pokémon GO und welche sich für euch lohnen. So wisst ihr, welche Termine ihr euch in den nächsten Tagen freihalten solltet.