Pokémon GO: Raid-Stunde heute mit Entei – Nutzt diese Konter

In Pokémon GO startet heute, am 27. Januar, die Raid-Stunde mit Entei. Wir zeigen euch die besten Konter und verraten, ob sich das Event lohnt.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event startet jeden Mittwoch in Pokémon GO und lässt eine Stunde lang überall legendäre Raids erscheinen. Ihr könnt in der Zeit also fleißig Raids machen.

In dieser Woche erscheint Entei in der Raid-Stunde. Das Feuer-Pokémon aus der 2. Generation passt damit perfekt zum Johto-Event, welches aktuell läuft.

Raid-Stunde mit Entei – Konter und Infos

Wann startet die Raid-Stunde? Los geht es um 18:00 Uhr Ortszeit. Bereits vorher erscheinen die schwarzen Eier auf den Arenen, welche dann pünktlich zur vollen Stunde schlüpfen. Betroffen ist davon jede Arena, die nicht bereits einen Raid beherbergt.

Nutzt diese Konter: Entei ist von Typ Feuer, sodass die Typen Wasser, Boden und Gestein effektiv sind. Ihr solltet also Monster von diesen Typen wählen.

Pokémon Attacken Rameidon Katapult und Steinhagel Kyogre Kaskade und Surfer Rihorior Lehmschelle und Felswerfer Kingler Blubber und Krabbhammer Sumpex Aquaknarre und Aquahaubitze Terrakium Katapult und Steinhagel Impergator Aquaknarre und Aquahaubitze Despotar Katapult und Steinkante Knakrack Lehmschuss und Erdbeben Demeteros Steinwurf und Erdkräfte

Wie viele Trainer sollten dabei sein? Entei könnt ihr bereits zu zweit besiegen. Hierfür braucht ihr allerdings die Top-Angreifer zumindest auf Level 40. Wir empfehlen jedoch eher 4-5 Teilnehmer bei der Raid-Stunde. Per Fern-Raid können problemlos so viele Trainer teilnehmen, sodass sich dennoch an die geltenden Ausgangsbeschränkungen gehalten werden kann.

Lohnt sich das Event? Entei ist durchaus ein starker Feuer-Angreifer, doch hat mit beispielsweise Lavados oder Skelabra stärkere Konkurrenz. Wer also nach den besten Feuer-Angreifern sucht, muss sich Entei nicht unbedingt sichern.

Das legendäre Pokémon kann allerdings Shiny sein, sodass ihr euch hiervon ein Exemplar sichern solltet, falls ihr es noch nicht besitzt.

Wie geht es weiter? Aktuell läuft noch das Johto-Event in Pokémon GO. Für das Wochenende ist außerdem ein Quest-Tag mit Sniebel angekündigt. Dazu findet ihr hier alle Infos: Pokémon GO startet Forschungstag mit Sniebel – Könnte viele Shinys bringen