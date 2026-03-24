Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch jetzt Dyna-Partikel

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2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch jetzt Dyna-Partikel

In Pokémon GO gibt es wieder einen Promo-Code. Dafür müsst ihr eine Kleinigkeit erledigen.

Immer wieder gibt es Promo-Codes in Pokémon GO, die euch verschiedene Belohnungen bringen. Nun gibt es einen neuen Code. Für diesen müsst ihr eine Kleinigkeit auf Discord erledigen:

  • Öffnet die passende Discord-Quest
  • Nehmt die Quest „100 Max Particles! beanspruchen“ an
  • Scannt den QR-Code mit eurem Smartphone
  • Schaut euch das kurze Video auf eurem Handy an
  • Danach könnt ihr den Code beanspruchen

Wann läuft der Code ab? Der Code ist bis Dienstag, dem 31. März 2026 um 23:59 Uhr PST, einlösbar. Durch die Zeitverschiebung sollte er somit bis Mittwoch, dem 1. April 2026 um 07:59 Uhr unserer Zeit, einlösbar sein. Ihr solltet jedoch kein Risiko eingehen und euch den Code vorher schnappen und einlösen.

Welche Belohnung bringt der Code? Der Code bringt euch 100 Dyna-Partikel als Belohnung. Diese könnt ihr direkt am kommenden Wochenende gebrauchen, denn dort findet 3 Stunden lang der Dyna-Kampftag mit Gigadynamax-Pikachu statt.

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Wie löst man den Code ein?

Egal, ob ihr Pokémon GO auf einem iOS- oder einem Android-Smartphone spielt, müsst ihr wie folgt vorgehen, um den Code einzulösen:

  • Öffnet zunächst den Webstore von Pokémon GO
  • Meldet euch mit euren Pokémon-GO-Daten an, wenn ihr nicht bereits angemeldet seid
  • Kopiert den Code von Discord, fügt ihn im entsprechenden Feld ein und klickt auf „Anwenden“
  • Ihr erhaltet eine Benachrichtigung vom Spiel, dass ihr einen Code eingelöst habt

Wenn ihr nun das Spiel öffnet, erhaltet ihr die Belohnung. Wenn euch kein Fenster dazu angezeigt wird, könnt ihr auch euer Tagebuch öffnen und seht hier, dass ihr die Belohnung erhalten habt.

Sollte das nicht direkt klappen, dann schließt das Spiel, wartet ein paar Minuten und öffnet das Spiel erneut.

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