In Pokémon GO gibt es wohl einen heftigen Exploit, vor dem Trainer nun warnen

In Pokémon GO scheint es ein großes Problem in der Kampfliga zu geben: Ein Exploit soll Informationen darüber verteilen, was der Gegner für ein Team nutzt. Das wäre ein großer Vorteil für Cheater.

Was ist die Kampfliga? Die Kampfliga stellt das PvP in Pokémon GO dar. Spieler setzen ein Team aus drei Monstern ein, um den Gegner zu besiegen.

Ein wichtiger Faktor ist dabei die Zusammenstellung des Teams und die Reaktion auf die Monster des Gegners. Da man nicht weiß, was der Gegner verwendet, muss man schnell reagieren.

Doch offenbar haben Cheater einen Weg gefunden, sich Informationen im Kampf zu holen, die ihnen einen entscheidenden Vorteil geben können.

Discord-Bot soll Team-Informationen in der Kampfliga verraten

Was ist das Problem? Der Content Creator PokeAK berichtet in einem Video, dass er einen Hinweis aus einer bislang ungenannten Quelle aus der Community bekam, die das Problem darstellt. Demzufolge gibt es offenbar einen Discord-Bot, der es Cheatern erlaubt, das komplette Team und die Attacken des gegnerischen Trainers zu sehen, sobald das Match startet.

In einem privaten Match zeigt PokeAK, wie das aussieht. Dort ist zu erkennen, dass die Informationen direkt über Discord kommen, sobald das Match begonnen hat.

Das entsprechende Video binden wir hier für euch ein:

Weitere Beweisvideos oder eine offizielle Reaktion seitens Niantic zu dem Problem gibt es bislang noch nicht und es bleibt abzuwarten, was genau dahinter steckt.

Allerdings schlägt das Video Wellen, und mittlerweile haben auch andere Mitglieder der Community, wie etwa der YouTuber ZyoniK, die Seite Pokémon GO Hub oder PvP-Experte JRESeawolf (via Twitter) das Problem aufgegriffen.

ZyoniK betont, er wolle die Nachricht verbreiten, um Aufmerksamkeit auf das Problem zu richten und hofft auf eine Lösung. Seine Einschätzung dazu findet ihr hier:

So groß ist der Vorteil: Man kann sein eigenes Team nicht mehr anpassen, sobald das Match gestartet ist. Insofern kann man keine perfekten Konter ins Team holen, sobald man weiß, was der Gegner in den Kampf schickt.

Allerdings ist einer der wichtigsten Skills im Pokémon-GO-PvP, das Abrufen von Informationen. Dazu gehört beispielsweise auch das Antizipieren weiterer Pokémon, wenn man beispielsweise sieht, welches Monster das erste des Gegners ist.

Der Exploit hilft dabei stark: Wenn man weiß, was der Gegner für Monster hat, welche Attacken sie nutzen, wie viel Energie das braucht, wie viel Schaden man damit anrichten kann – dann ist es möglich, über geschicktes Tauschen der Pokémon im Kampf einen großen Vorteil zu bekommen. Man kann quasi voraussehen, was der Gegner als nächstes tun wird oder worauf man reagieren muss.

Über diesen unfairen Wissensvorsprung kann man den Gegner im Zweifel ausspielen und leichter Siege in der PvP-Liga sammeln.

Bislang gibt es noch keine offizielle Reaktion seitens Niantic zu dem Thema. Sobald es weitere Informationen zu dem Thema gibt, halten wir euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Abseits der PvP-Liga ist Pokémon GO gerade in seine neue Season gestartet und hat einige neue Pokémon eingeführt sowie Events gestartet.