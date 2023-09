Pokémon GO enthüllt das Psycho-Spektakel mit neuem Shiny und Forschungen

Einmal im Jahr startet in Pokémon GO das große Psycho-Spektakel. Für etwa fünf Tage werden bestimmte Inhalte aktiviert, die ihr nutzen könnt. Wir zeigen euch in der Übersicht, was euch diesmal erwartet.

Wann läuft das Event? Das Psycho-Spektakel 2023 startet am Mittwoch, den 20. September 2023 um 10:00 Uhr. Ihr habt dann ein paar Tage Zeit, die Inhalte auszunutzen. Am Sonntag, dem 24. September 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit endet das Ereignis dann wieder.

Zu den Inhalten gehören veränderte Spawns, Raids und auch Forschungen. Ein neues Shiny wird außerdem veröffentlicht.

Psycho-Spektakel 2023 in der Übersicht – Raids, Pokémon, Shiny

Event-Bonus: Während des Events erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon mit Curveballwürfen mehr EP. Wie viel EP „mehr“ bedeutet, hat Niantic in der Ankündigung nicht festgelegt.

Neues Shiny: Zum ersten Mal könnt ihr in Pokémon GO Shiny Monozyto begegnen. Dazu läuft auch eine Befristete Forschung, die sich um Curveballs dreht. Für den Abschluss der einzelnen Aufgaben werdet ihr Monozyto-Begegnungen erhalten.

Pokémon in der Wildnis: Passend zum Psycho-Event tummeln sich Psycho-Pokémon in der Wildnis des Spiels. Das sind:

Abra*

Flegmon*

Traumato*

Owei*

Girafarig*

Trasla*

Meditie*

Spoink*

Mollimorba

Monozyto*

Pygraulon*

Selten auch: Galar-Ponita*, Galar-Flegmon* und Bronzel*

Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen

Raids: In Raids findet ihr die folgenden Pokémon:

Raid-Stufe Bosse 1 Icognito P

Icognito S

Icognito I

Psiau* 3 Alola-Raichu*

Galar-Pantimos*

Hisui-Washakwil* 5 Genesect mit Flammenmodul* (Bis 23. September um 10:00 Uhr)

Raikou*

Entei*

Suicune* Mega Mega-Guardevoir Raikou, Entei und Suicune erscheinen ab dem 23. September um 10:00 Uhr

Eier: In den 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können Kussilla*, Isso*, Klingplim und Monozyto* stecken. Brütet ihr ein Monozyto aus, ist die Chance auf ein Shiny höher, als wenn ihr einem Exemplar in der Wildnis begegnet.

Feldforschungen: Für den Abschluss von Event-Feldforschungen erhaltet ihr Begegnungen mit Kadabra, Galar-Flegmon*, Woingenau*, Metang, Monozyto* und Iscalar*. Außerdem erhaltet ihr Mega-Energien für Mega-Simsala, Mega-Lahmus, Mega-Guardevoir und Mega-Meditalis.

Sammler-Herausforderung: Passend zum Event laufen ein paar Sammler-Herausforderungen. Sternenstaub, EP und Mega-Energien sind die Belohnungen, die ihr daraus erhaltet.

