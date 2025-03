Pokémon GO: Euer Pokédex hat jetzt 2 coole neue Features, die ihr ausprobieren solltet

Schaut mal in euren Pokédex in Pokémon GO! Denn dort findet ihr jetzt zwei interessante neue Funktionen.

Welche Funktionen sind jetzt verfügbar? Wenn ihr in den Pokédex klickt, der vor kurzem erst ein neues Design bekommen hat, werdet ihr zwei neue Optionen finden.

Den Pokédex-Alarm

Eine Typen- und Attackenübersicht

Insbesondere diese erste Funktion lohnt sich stark, wenn ihr nach bestimmten Pokémon sucht. Wir zeigen euch, wie die beiden Features funktionieren und was sie euch nutzen.

Der neue Pokédex-Alarm

Wie benutz ich den Pokédex-Alarm? Ihr klickt euch in den Pokédex und wählt ein Pokémon aus. Das können welche sein, die ihr bereits gefangen habt, oder welche, die ihr zumindest schonmal gesehen habt. Letztere erkennt ihr daran, dass sie nur durch einen Schatten dargestellt werden.

Die Pokémon, die nur eine Nummer in eurem Pokédex sind, könnt ihr derzeit nicht auswählen.

Habt ihr ein Pokémon gewählt, findet ihr unter seinem Namen einen neuen Schalter namens „Alarm an“, den ihr aktivieren könnt. Tut ihr das, erhaltet ihr eine Push-Nachricht, wenn sich das betreffende Pokémon bei euch in der Nähe befindet.

Der neue Pokédex-Alarm

Außerdem wird das gewählte Pokémon auch im „In der Nähe“-Bildschirm priorisiert dargestellt. Das bedeutet: Ihr könnt von nun an bestimmte Pokémon gezielter suchen.

Gerade bei seltenen Monstern ist das eine tolle Sache. Gerade so Monster wie Frospino, Grolldra oder andere ungewöhnliche Spawns lohnen sich da.

Allerdings scheint es bestimmte Pokémon zu geben, bei denen man keinen Alarm aktivieren kann. Zorua gehört beispielsweise dazu. Das ergibt aber auch Sinn, schließlich ist dies ein getarntes Pokémon, das zufällig und eher schwierig zu finden ist. Es gibt auch noch ein paar andere Ausnahmen, die besondere Spawn-Bedingungen haben.

Und es gibt noch eine weitere Neuerung.

Typen und Attacken auf einen Blick

Ihr wollt euch genauer über ein bestimmtes Pokémon informieren? Das könnt ihr jetzt auch mit dem Pokédex tun. Denn er zeigt euch nun die Typ-Schwächen und Stärken an, wenn ihr eure Pokémon in der Übersicht anwählt. So könnt ihr schnell ausmachen, ob sie sich beispielsweise für einen bestimmten Raid als Angreifer lohnen.

Zudem habt ihr nun die Option, euch die möglichen Attacken eines Pokémon im Pokédex anzeigen zu lassen. Auch das ist hilfreich, wenn ihr wissen wollt, ob ihr euren Angreifern bestimmte Attacken überhaupt beibringen könnt.

Natürlich konnte man solche Infos auch immer auf anderen Wegen, etwa im Netz, raussuchen. Aber dass sie nun im Spiel sind, ist eine nette Verbesserung, wenn man nicht zwischen Anwendungen hin und herspringen möchte.

Grundsätzlich stehen ein paar Neuerungen in Pokémon GO an, denn jetzt im März ist die neueste Season des Spiels gestartet. Sie steht unter dem Motto „Mächtig und Meisterhaft“ und stellt unter anderem das neue Pokémon Dakuma in den Fokus. Wie ihr da ran kommt? Das zeigen wir euch hier: Alle Infos zur Spezialforschung mit Dakuma.