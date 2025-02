Pokémon GO: Pfad wählen für „Herzensgute Kumpel“ – Candela oder Arlo?

In einem aktuellen Event in Pokémon GO müsst ihr bei der befristeten Forschung einen Pfad wählen. Welche Unterschiede es hierbei gibt, zeigen wir euch.

Was ist das für ein Event? Am 11. Februar 2025 um 10:00 Uhr ist das Event „Herzensgute Kumpel“ gestartet. Es läuft noch bis zum Samstag, dem 15. Februar 2025 um 20:00 Uhr.

Neben einigen Pokémon, Boni und sogar dem Debüt von Moruda, bringt euch das Event eine befristete Forschung mit. Hier müsst ihr erneut einen Pfad wählen. Welche Belohnungen es für die beiden Pfade gibt, haben wir uns für euch angeguckt.

Herzensgute Kumpel (1/3)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Hyperbälle Drehe 5 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Remoraid Erkunde 2 km Begegnung mit Mantax

Stufenbelohnung: Zusätzlich erhaltet ihr auf dieser Stufe 1.000 Sternenstaub sowie 1.000 Erfahrungspunkte als Belohnung. Nach diesem Schritt müsst ihr euch außerdem entscheiden, welchen Pfad ihr einschlagen wollt. Ihr habt die Wahl zwischen Candela oder Arlo.

Herzensgute Kumpel – Mit Candela arbeiten (2/3)

Aufgabe Belohnung Verdiene 10 Herzen mit deinem Buddy-Pokémon 500 Sternenstaub Verdiene ein Bonbon beim Laufen mit deinem Buddy-Pokémon Begegnung mit Liebiskus Füge einen neuen Freund hinzu 2 Knursp

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet nach diesen Aufgaben zusätzlich eine Begegnung mit Dummisel sowie 2.000 Erfahrungspunkte.

Herzensgute Kumpel – Mit Candela arbeiten (3/3)

Aufgabe Belohnung Spiele 5-mal mit deinem Buddy-Pokémon 10 Hyperbälle Verschicke 3 Geschenke an Freunde 500 Sternenstaub Tausche ein Pokémon Begegnung mit Muschas

Stufenbelohnung: Nach diesem Schritt erhaltet ihr zudem eine Begegnung mit Gallopa, 3.000 Erfahrungspunkte sowie 2.000 Sternenstaub.

Herzensgute Kumpel – Mit Candela arbeiten (★/3)

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2.500 Erfahrungspunkte

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet zum Ende der Forschung zusätzlich 2.500 Sternenstaub.

Herzensgute Kumpel – Arlo untersuchen (2/3)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 500 Sternenstaub Verschicke 5 Pokémon an den Professor Begegnung mit Tragosso Besiege 3 Team GO Rocket-Rüpel 1 Rocket-Radar

Stufenbelohnung: Außerdem erhaltet ihr nach diesem Schritt eine Begegnung mit einem Crypto-Digda sowie 2.000 Erfahrungspunkte.

Herzensgute Kumpel – Arlo untersuchen (3/3)

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon 10 Hyperbälle Verschicke 15 Pokémon an den Professor 500 Sternenstaub Besiege den Team GO Rocket-Boss Arlo Begegnung mit Flegmon

Stufenbelohnung: Zusätzlich erhaltet ihr für diesen Schritt eine Begegnung mit Scherox, 3.000 Erfahrungspunkte sowie 2.000 Sternenstaub

Herzensgute Kumpel – Arlo untersuchen (★/3)

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2.500 Erfahrungspunkte

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet zum Ende der Forschung zusätzlich 2.500 Sternenstaub.

Neben dem „Herzensgute Kumpel“-Event gibt es in den kommenden Wochen noch einige weitere Events mit verschiedenen Inhalten, die auf euch warten. Wenn ihr euch darüber einen Überblick verschaffen wollt, dann schaut gerne auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2025 in Pokémon GO.