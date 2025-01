In Pokémon GO gibt es im aktuellen Event eine starke Neuheit für Raids

Team Rocket ist in Pokémon GO zurückgekehrt und mit ihnen auch einige Crypto-Raids. Bei diesen gibt es innerhalb des Events eine kleine Sensation.

Was ist das für ein Event? Die Fashion Week: Übernahme ist das aktuelle Rocket Event. Es läuft vom 15. Januar 2025 um 00:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 19. Januar 2025 um 20:00 Uhr.

Während die meisten Inhalte und Boni ähnlich zu denen aus früheren Rocket-Events sind, gibt es auch einen Bonus, der erstmalig in Pokémon GO aktiv ist. Und der kann richtig nützlich für euch sein.

Entspanntes Raiden vom Sofa aus

Was ist das für ein Bonus? Während ihr Crypto-Raids regulär nur vor Ort und nicht aus der Entfernung absolvieren könnt, ist dies innerhalb des Events anders.

Hier habt ihr erstmalig die Möglichkeit, per Fern-Raid an Crypto-Raids teilzunehmen. Der Bonus ist für 1-, 3- und 5-Sterne-Crypto-Raids aktiviert. Um einen Crypto-Raid aus der Distanz zu absolvieren, benötigt ihr einen Fern-Raid-Pass zur Teilnahme. Die anderen Raid-Pässe können hierfür nicht benutzt werden.

Dieser Bonus gilt zudem auch für den Raid-Tag mit Crypto-Ho-Oh, der innerhalb der Rocket-Übernahme am Sonntag, dem 19. Januar 2025 von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfindet.

Während des Raids-Tags mit Crypto-Ho-Oh ist zudem noch die maximale tägliche Anzahl an Fern-Raids auf 20 erhöht. Dieser Bonus gilt vom Samstag, dem 18. Januar 2025 um 16:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 19. Januar 2025 um 19:00 Uhr.

Ist der Bonus dauerhaft? Ob der Bonus dauerhaft im Spiel aktiv sein wird, ist zu bezweifeln. Auf der offiziellen Seite von Pokémon GO lässt sich folgende Aussage finden:

„Zum ersten Mal in Pokémon GO können Fern-Raid-Pässe verwendet werden, um während des Events an Crypto-Raids teilzunehmen.“

Es ist also davon auszugehen, dass der Bonus vorerst nur innerhalb der Rocket-Übernahme aktiv ist und danach wieder abgeschaltet wird. Ob der Bonus zu anderen Events wieder aktiviert wird, bleibt abzuwarten.

Neben der Fashion Week und der Übernahme des Events durch Team GO Rocket gibt es im Januar noch weitere Events in Pokémon GO, die euch mit allerlei Inhalten und Boni versorgen. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Januar 2025 in Pokémon GO.