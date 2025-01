Ihr könnt das neue Monster in Pokémon GO erhalten, ohne eure Wohnung zu verlassen

In Pokémon GO startet heute ein neues Event, bei dem ihr ein Pokémon erstmalig erhalten könnt. Und dafür gibt es sogar eine Möglichkeit, die bisher nicht bekannt war.

Was ist das für ein Event? Das Event „Stählerner Entschluss“ startet am Dienstag, dem 21. Januar 2025 um 10:00 Uhr und endet am Sonntag, dem 26. Januar 2025 um 20:00 Uhr.

Neben verschiedenen Monstern und sogar einigen exklusiven Attacken, die im Event auf euch warten, gibt es auch ein Pokémon-Debüt. Und das erhaltet ihr sogar auf mehr Wegen, als es bisher bekannt war.

1 Pokémon, 3 Möglichkeiten

Um welches Pokémon geht es? Bei dem neuen Pokémon handelt es sich um Meikro. Das Flug-Pokémon existiert seit der 8. Generation. Es kann sich zu Kranoviz und anschließend zu Krarmor entwickeln.

Wie kann ich das Pokémon erhalten? Bisher wurden von Pokémon GO 2 Möglichkeiten kommuniziert, mit denen ihr das neue Pokémon im Event erhalten könnt. Dies ist zum einen durch das Ausbrüten von 2-km-Eiern, sowie durch den Einsatz von Magnet-Lockmodulen an PokéStops.

Trainer auf Reddit berichten nun von einer dritten, nicht angekündigten Möglichkeit, um Meikro zu erhalten. Dabei geht es um die Kampfliga, in der ihr für je 3 Siege in einem Set eine Begegnung mit einem Pokémon erhaltet.

Auch hier könnt ihr mit Start des Events das neue Pokémon erhalten. Da fast zeitgleich mit dem „Stählerner Entschluss“-Events auch die PvP-Kampfwoche läuft, könnt ihr jeden Tag 20 Kampf-Sets absolvieren und somit eure Chance auf das neue Pokémon deutlich steigern.

Die PvP-Kampfwoche beginnt am 21. Januar 2025 um 12:00 Uhr und endet am 26. Januar 2025 um 23:59 Uhr. Ihr habt also die nächsten Tage eine hohe Chance, durch Kämpfe in der Kampfliga an das neue Pokémon zu gelangen. Ohne, dass ihr draußen Eier ausbrüten müsst oder ein Magnet-Lockmodul verwendet.

Welches Level benötige ich in der Kampfliga? Ihr könnt bereits auf Level 1 das Pokémon in der Kampfliga erhalten. Wichtig ist nur, dass ihr mindestens 3 Kämpfe innerhalb eines Kampf-Sets gewinnt, damit ihr die Pokémon-Begegnung als Belohnung erhaltet und eine Chance auf Meikro habt.

Neben dem Debüt von Meikro gibt es auch ein weiteres Pokémon, welches in dieser Woche erstmalig im Spiel zu finden ist. Dabei handelt es sich sogar um das erste legendäre Dyna-Monster, welches in Pokémon GO verfügbar ist: Dyna-Arktos. Wollt ihr es bezwingen, dann werft unbedingt einen Blick auf unsere Tipps zum Kampf gegen Dyna-Arktos.