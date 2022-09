Pokémon GO: Neuer Promo-Code mit Amazon Prime schenkt euch jetzt 26 Items

Für Pokémon GO steht ein neuer Promo-Code mit Prime Gaming bereit. Der beschert euch wieder viele Items. Wir zeigen euch, wie ihr den Code einlöst und was drinsteckt.

Was ist das für ein Geschenk? Amazon Prime (Prime Gaming) hat seit einigen Monaten eine Kooperation mit Niantic und Pokémon GO. Dadurch erhaltet ihr in regelmäßigen Abständen Geschenke in Form von Promo-Codes, die euch Items im Spiel freischalten. Dazu müsst ihr Kunde von Amazon Prime sein.

Wir zeigen euch hier im Artikel, was im neuen Paket ab dem 8. September steckt und wie ihr die Inhalte freischaltet.

Prime-Paket #9 – Alle Inhalte

Das bekommt ihr: Löst ihr das Paket ein, dann erhaltet ihr im Spiel folgende Gegenstände:

20 Hyperbälle

1 Premium-Raid-Pass

5 Top-Beleber

In Prime-Paket 8 gibt es für euch 30 Pokébälle, 5 Top-Beleber und eine Superbrutmaschine. Paket #8 ist seit dem 25. August verfügbar. Wer es noch nicht abgeholt hat, sollte sich also beeilen.

So erhaltet ihr den Promo-Code: Ihr braucht einen Amazon-Account mit Prime, um einen Code für die Geschenke generieren zu können. Habt ihr das, geht ihr so vor:

Öffnet die Prime-Gaming-Seite

Meldet euch an

Wählt „Pokémon GO“ aus den verschiedenen Spielen aus

Aktiviert das neue Bundle Falls eure Konten noch nicht verknüpft sind, folgt einfach den Anweisungen auf der Webseite

Nun könnt ihr einen „Abholcode“ generieren

Anschließend könnt ihr die Rewards-Website von Niantic besuchen

Loggt euch dort ebenfalls ein

Fügt den Code ein. Dann bekommt ihr die Items im Spiel.

Ob es geklappt hat, könnt ihr auch im „Tagebuch“ sehen

Etwas einfacher mit Android: Nutzt ihr ein Android-Gerät, könnt ihr euch den Weg über die Rewards-Seite sparen. Dann könnt ihr den Code auch einfach im entsprechenden Feld im Spiel eintragen. Das Promo-Code-Feld findet ihr im Ingame-Shop, wenn ihr nach unten scrollt.

Wann kommen die nächsten Pakete? Niantic erklärte bereits, wann euch die nächsten Geschenke mit Prime Gaming für Pokémon GO erwarten. Um jeweils 19:00 Uhr an den folgenden Terminen gibt es für euch ein neues Paket:

22. September

6. Oktober

20. Oktober

