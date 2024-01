Pokémon GO: Neue Schritte zu „Zeitlose Reisen“ bekannt – Kapitel 5 bis 8

Bei Pokémon GO geht es mit der Spezialforschung „Zeitlose Reisen“ weiter. Die nun bekannten Schritte 5 bis 8 zeigen wir euch in der Übersicht.

Was ist das für eine Forschung? Die Spezialforschung „Zeitlose Reisen“ haben alle Spieler im Dezember 2023 im Zuge der gleichnamigen Season in Pokémon GO bekommen.

Die Forschung hat insgesamt 14 Kapitel, allerdings wurden die noch nicht alle freigeschaltet. Stattdessen kommen diese schrittweise ins Spiel. Das ist nun auch bei „Zeitlose Reisen“ der Fall. Der neueste Abschnitt der Forschung wird mit dem Start des Events „Weiße Odyssee“, am 06. Januar 2024 um 10:00 Uhr, veröffentlicht.

Da einige Spieler die Forschung aufgrund der Zeitverschiebung schon spielen konnten, sind jetzt auch die neuen Schritte bekannt. Wir fassen sie euch mithilfe der Übersicht von LeekDuck zusammen.

Zeitlose Reisen 5/14

Aufgabe Belohnung Brüte 3 Eier aus 5 Himmihbeeren Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 15 Pokébälle Laufe 10 Kilometer 5 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet nach Abschluss des Schritts 1.000 EP, 750 Sternenstaub und eine Brutmaschine.

Zeitlose Reisen 6/14

Aufgabe Belohnung Schließe 10 Feldforschungen ab 2.500 EP Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 10 Beleber Verdiene 15 Herzen mit deinem Kumpel 2.500 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet für diese Stufe 2.500 EP, 750 Sternenstaub und eine Begegnung mit Wuffels. Die Begegnung mit Wuffels soll auch die Chance haben, ein Exemplar zu bekommen, dass die Entwicklung zu Zwielicht-Wolwerock durchführen kann – garantiert ist das aber nicht. Auch die „normale“ Form von Wuffels ist wohl eine mögliche Begegnung.

Zeitlose Reisen 7/14

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon 15 Hyperbälle Nutze 25 Beeren, um Pokémon zu fangen 3 Sofort-TMs Fange 20 verschiedene Arten von Pokémon 3 Silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung: Hier gibt es 3.000 EP, 1.000 Sternenstaub und einen Premium-Kampf-Pass.

Zeitlose Reisen 8/14

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 1.000 EP

Stufenbelohnung: 1.000 EP gibt es direkt nochmal.

So geht es weiter: Habt ihr Stufe 9 von 14 erreicht, erhaltet ihr dort keine Aufgaben mehr, sondern nur die Nachricht, dass der Professor an der Forschung arbeitet und erst bald wieder zurückkehren wird. Damit habt ihr die Forschung vorerst so weit abgeschlossen, wie möglich.

Bei einem zukünftigen Event dürfte es dann mit der Forschung weitergehen. Welche Events noch in diesem Monat anstehen, zeigen wir euch hier: Alle Januar-Events 2024 bei Pokémon GO.