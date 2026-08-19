Nutzt die nächste Rampenlicht-Stunde, um euch auf einen richtig starken Angreifer in Pokémon GO vorzubereiten

Die nächste Rampenlicht-Stunde steht in Pokémon GO an. Diesmal könnt ihr ein Monster farmen, das sich in der nächsten Woche richtig lohnen kann.

Was ist das für ein Event? Rampenlicht-Stunden sind kurze, nur 60 Minuten andauernde Events, die jede Woche am Donnerstag stattfinden. Dabei steht mindestens ein Monster im Mittelpunkt, das in hoher Anzahl erscheint. Begleitet wird das Monster von einem Bonus, der ebenfalls in der Zeit des Events aktiv ist.

Die nächste Rampenlicht-Stunde findet am 20. August 2026 statt. Hier könnt ihr Karpados finden und fangen. Karpador stammt aus der 1. Generation und kann sich zu Garados entwickeln, das zusätzlich den Typ Flug mitbringt. Eine Mega-Entwicklung besitzt Garados auch.

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Rampenlicht-Stunde am 20. August 2026 – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt geht die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr los. Nach genau 60 Minuten, also um 19:00 Uhr, endet das kurze Event wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? Fangt ihr während des Events Monster, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Kann man Shiny-Karpador fangen? Ja. Die Shiny-Variante von Karpador ist im Spiel verfügbar und kann auch während der Rampenlicht-Stunde gefangen werden. Dafür benötigt ihr jedoch eine ordentliche Portion Glück, denn die Chance ist nicht erhöht.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Entwickelt ihr Karpador zu Garados, dann erhaltet ihr einen soliden Angreifer vom Typ Wasser. Auch wenn es das Monster nicht mehr in die Liste der besten Angreifer in Pokémon GO schafft, kann es euer Team dennoch stärken, wenn ihr hier noch nicht allzu gut aufgestellt seid.

Außerdem ist Mega-Garados ab Mittwoch, dem 26. August 2026, in Mega-Raids zu finden. Die Rampenlicht-Stunde ist also die perfekte Gelegenheit, um bereits vorher einige Bonbons für den Angreifer zu sammeln. Denn im Gegensatz zu der normalen Variante von Garados ist die Mega-Entwicklung immer noch einer der besten Angreifer vom Typ Wasser und auch als Unlicht-Angreifer sehr stark.

Die Bonbons könnt ihr außerdem einsetzen, wenn ihr zuletzt die Möglichkeit genutzt und euch Dyna-Karpador gefangen habt.

In den Kampfligen solltet ihr auf Karpador und Garados hingegen lieber gleich verzichten. Hier können beide Monster nicht groß punkten.

Nutzt ihr während des Events Glücks-Eier, dann könnt ihr für jeden Fang die 4-fache Menge an Erfahrungspunkten erhalten. Dadurch könnt ihr hier noch einige zusätzliche Erfahrungspunkte ergattern, wenn ihr die Rampenlicht-Stunden nutzt.

Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr die Rampenlicht-Stunde nutzen? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, was der aktuelle Monat in Pokémon GO noch so mitbringt, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.