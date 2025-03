Mutter fängt mit Pokémon GO an, um ihren Kindern eine tolle Überraschung zu bereiten – „Gebt dieser Mutter einen Orden!“

Eine Mutter berichtet, was ihren Kindern in Pokémon GO missfallen hat. Sie entschied sich kurzerhand, selbst die Initiative zu ergreifen.

Jeder Trainer, der mindestens einmal in die Welt von Pokémon GO abgetaucht ist, kennt die PokéStops. Diese beruhen auf realen Orten und können von einem Stromkasten bis hin zu den größten Sehenswürdigkeiten eines Ortes alles sein.

Eine Mutter auf Reddit berichtet, dass ihre Kinder begeisterte Spieler von Pokémon GO sind. Die PokéStops in ihrer Umgebung sind jedoch alle religiös geprägt, was ihre Kinder nicht so schön finden. Daher sah sie nur eine Option – einen eigenen PokéStop einreichen.

Viele Stunden, ein PokéStop

Was hat die Mutter gemacht? Nachdem sich die Mutter darüber informierte, wie eigene PokéStops im Spiel eingereicht werden können, installierte sie sich Pokémon GO. Anschließend spielte sie ihren Account auf Level 37 hoch, um im Spiel die Möglichkeit zu erhalten, eigene Stops einreichen zu können.

Anschließend kümmerte sie sich darum, einen passenden Spot zu erstellen, der schließlich ein PokéStop werden soll. Dafür bemalte sie einen Stromkasten mit verschiedenen Tieren, die Unterwasser zu finden sind.

Im nächsten Schritt reichte sie den PokéStop im Spiel ein. Hierfür gibt es in Pokémon GO das sogenannte Wayfarer-Programm. Hier können Trainer eigene PokéStops einreichen und die Einreichungen anderer Trainer bewerten.

Je mehr PokéStops von einem Trainer bewertet wurden, desto höher kann auch die eigene Einreichung rutschen. Diese Tatsache nutzte sie und bewertete rund 600 andere PokéStops, damit ihr eigener in der Liste nach oben rutscht und schneller bearbeitet wird.

Danach war es so weit und ihr eigener PokéStop war an der Reihe – und wurde abgelehnt. Die Ablehnung fechtete sie, mit Erfolg, an. Schließlich hatte sie ihr Ziel erreicht: Ihr Stop wurde akzeptiert und, zur Freude ihrer Kinder, im Spiel veröffentlicht.

Wie der PokéStop aussieht, könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was sagt die Community dazu? Wie die Mutter mitteilte, konnten ihre Kinder ihren Augen nicht trauen, als sie den PokéStop im Spiel entdeckten. Doch nicht nur bei ihren Kindern sorgt diese Geschichte für Freude. Auch die Community reagiert begeistert auf die Geschichte.

Einige der Kommentare auf Reddit lauten:

„Dafür ist sie definitiv die Mutter des Jahres“, schreibt deirdresm

„Gebt dieser Mutter einen Orden!“, meint auch 0slaender

„Du bist auch eine großartige Künstlerin“, kommentiert Elley_bean

„Tolle Arbeit und Hingabe, das hat sich wirklich gelohnt!“, meint faeeebs

Habt ihr selbst in der Vergangenheit erfolgreich PokéStops eingereicht? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.

Der April steht vor der Tür und mit ihm auch wieder viele Events, die in Pokémon GO stattfinden. Wenn ihr wissen wollt, welche Events das sind und welche Inhalte sie mitbringen, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.