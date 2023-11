Pokémon GO: Spieler fängt absolut mieses Galar-Zapdos, doch Trainer feiern es

In Pokémon GO gibt es seit Erscheinen des täglichen Abenteuerrauchs die seltenen Galar-Vögel. Einem Trainer ist dabei jetzt ein besonders seltenes Exemplar in die Hände geraten.

Ein Trainer aus Kanada ist bei der Nutzung seines täglichen Abenteuerrauchs einem der seltenen Galar-Vögel, einem Galar-Zapdos, begegnet und konnte es fangen. Was ihm nach seinem Fang auffiel: Dieses Zapdos ist ein ganz besonderes Zapdos.

Warum ist das Zapdos so mies? Die IV-Werte von diesem Pokémon sind das, was diesen Fang, neben der Seltenheit des Pokémons, so besonders macht. Sie liegen bei 0 Angriff, 0 Verteidigung sowie 0 Ausdauer. Und das ist tatsächlich etwas Besonderes.

Ein äußerst seltenes Exemplar

Was macht es so selten? Wenn ein Pokémon beispielsweise durch einen Raid, eine Feldforschung oder einen Tausch erhalten wird, dann gibt es ein Minimum an IV Werten, welche dieses Pokémon besitzt. Ein Pokémon mit einem Wert von 0 in allen drei IV Bereichen ist ausschließlich über einen Fang zu erhalten.

Zusätzlich zu dieser Limitierung handelt es sich bei dem Galar-Zapdos um eines der drei seltenen Galar-Vögel. Diese sind aktuell nur bei Nutzung des täglichen Abenteuerrauchs und entsprechender Aktivität zu erhalten.

Außerdem besitzen diese Pokémon eine geringe Spawnrate. Und als wäre dies nicht genug, besitzen sie zudem eine sehr niedrige Fangrate kombiniert mit einer sehr hohen Fluchtrate. Diese Umstände machen den Fang eines Galar-Vogels besonders schwierig und selten.

“Shero > Hundo”

Was sagen die Trainer dazu? Die Reaktionen auf Reddit sind entsprechend der Seltenheit des Pokémon. So schreibt der glückliche Besitzer des Pokémon, dass sie “beste Freunde” sein werden. Ein weiterer Benutzer schreibt, dass in seinen Augen der Vergleich “Shero > Hundo” gilt.

Mit einem “Hundo” wird ein Pokémon bezeichnet, welches die maximalen Werte von 15/15/15 aufweist. Mit einem “Shero” wird entsprechend ein Pokémon mit den Werten 0/0/0 betitelt.

Habt ihr selber bereits ein “Shero” Galar-Zapdos, -Lavados oder -Arktos gefangen? Oder sammelt ihr lieber die 15/15/15 Varianten der Pokémon? Apropros sammeln: verpasst nicht die heutige Rampenlichtstunde mit Ferkuli.