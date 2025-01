Pokémon GO: Mega-Raid-Tag mit Mega-Galagladi – So nutzt ihr das Event heute richtig

In Pokémon GO startet der Mega-Raid-Tag mit Mega-Galagladi. Wie ihr das Monster fangt und was ihr beachten solltet, lest ihr hier.

Wann startet der Mega-Raid-Tag? Das Event startet am Samstag, den 11. Januar, um 14:00 Uhr. Schluss ist um 17:00 Uhr.

Was ist das für ein Pokémon? Galagladi entwickelt sich aus Trasla und Kirlia, wenn ihr bei einem männlichen Exemplar den Sinnoh-Stein verwendet.

Mega-Galagladi ist wiederum seine Mega-Entwicklung. Für die braucht ihr Mega-Energie – und die könnt ihr euch nun erstmals beim Mega-Raid-Tag mit Mega-Galagladi sichern.

So kriegt ihr Mega-Galagladi:

Besiegt Mega-Galagladi im Mega-Raid

Fangt nach erfolgreichem Raid die normale Variante von Galagladi

Setzt die benötigte Mega-Energie bei Galagladi ein. Ihr bekommt mehr Mega-Energie, je schneller ihr den Mega-Raid abschließt.

So schaltet ihr die Mega-Entwicklung frei, die dann einige Stunden anhält, bevor Mega-Galagladi wieder zu Galagladi wird.

Der Raid-Tag eignet sich ideal, um die nötige Energie zu sammeln. Denn es gibt ein paar gute Boni.

So nutzt ihr den Mega-Raid-Tag in Pokémon GO

Das Wichtigste ist das Ausnutzen der Boni. Die sehen so aus:

Ihr erhaltet bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe von Arenen, die ihr dreht. Da es in dieser Season sowieso jeden Tag zwei Gratis-Pässe gibt, habt ihr 7 zur Verfügung, wenn ihr alle nutzt.

Bedenkt: Ihr kriegt erst dann einen neuen kostenlosen Pass von Arenen, wenn der letzte, den ihr bekommen habt, aufgebraucht ist.

Eure Chance auf Shiny-Galagladi ist erhöht.

Das bedeutet: Ihr solltet so viele Raids wie möglich abschließen. So könnt ihr die Gratis-Pässe aufbrauchen, viel Mega-Energie sammeln und öfter die Chance auf die Shiny-Variante ausnutzen.

Darum müsst ihr – je nachdem wo ihr lebt und wie die Arenen verteilt sind – viel laufen, von Arena zu Arena.

Übrigens: Auch die Boni der aktuellen Fashion Week laufen gleichzeitig mit dem Raid-Tag.

Wie besiegt man Mega-Galagladi? Mega-Galagladi ist anfällig für Attacken der Typen Flug, Geist und Fee. Die besten Konter gegen Mega-Galagladi findet ihr hier.

Wie viele Trainer benötige ich? Mit den besten Kontern sollte Mega-Galagladi ab zwei Trainern zu schlagen sein. Wenn möglich, versucht es mit mehr Spielern – zur Sicherheit.

Raid aus der Ferne möglich? Ja, ihr könnt auch über Fern-Raids gegen Mega-Galagladi kämpfen. Das Fern-Raid-Limit ist an diesem Tag auch auf 20 erhöht. Aber Fern-Raid-Pässe müsst ihr für Münzen im Shop kaufen, die gibt es nicht kostenlos zum Raid-Tag.

Was bringt der Shop noch? Im Shop findet ihr ein optionales Event-Ticket für 5,49 Euro. Das bringt folgende Boni:

8 weitere Raid-Pässe von Arenen

Erhöhte Chance auf Sonderbonbons XL nach Raids

50 % mehr EP und Sternenstaub nach erfolgreichen Raid

Beachtet den Community Day Classic: Am 25. Januar 2025 läuft der Community Day Classic mit Trasla, von 14:00 bis 17:00 Uhr. Dieser Tag eignet sich ideal, um jede Menge Bonbons für Trasla, und somit auch seine Entwicklungen wie Galagladi zu sammeln. Tatsächlich ist das auch der perfekte Tag, um ein starkes Trasla-Exemplar zu finden und zu Galagladi weiterzuentwickeln.

Solltet ihr am Raid-Tag kein mächtiges Exemplar mit guten Werten fangen, spart euch die Mega-Energie vielleicht lieber auf und entwickelt dann ein Galagladi, dass ihr am Community Day bekommt, zu seiner Mega-Form. Und wenn ihr wissen wollt, was noch ansteht: Hier sind alle Events im Januar 2025 bei Pokémon GO.