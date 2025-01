Pokémon GO: Mega-Galagladi Konter – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Ihr seid auf der Suche nach den besten Kontern für Mega-Galagladi in Pokémon GO? Wir zeigen euch, auf welche Angreifer und Attacken ihr im Kampf setzen solltet.

Was ist Mega-Galagladi für ein Pokémon? Galagladi ist ein Pokémon aus der 4. Generation. Dabei handelt es sich neben Guardevoir um eine der beiden Entwicklungen, die aus Trasla (beziehungsweise Kirlia) entstehen können. Galagladi besitzt die Typen Kampf und Psycho.

Am 11. Januar 2025 findet in der Zeit von 14:00 – 17:00 Uhr ein Raid-Tag mit Mega-Galagladi statt, wo ihr das Pokémon in vielen Arenen findet. Zusätzlich ist es in der Zeit von Donnerstag, dem 16. Januar 2025 bis Freitag, dem 24. Januar 2025 in Mega-Raids verfügbar.

Wir zeigen euch, welche Konter ihr optimalerweise gegen Mega-Galagladi benutzen solltet und gegen welche Typen das Pokémon eine Schwäche besitzt (Typ-Effektivität).

Mega-Galagladi besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer Necrozma (Morgenschwinge) mit Psychoklinge und Schattenstrahl Crypto-Brutalanda mit Drachenrute und Fliegen Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer Mega-Brutalanda mit Drachenrute und Fliegen Cupidos mit Feenbrise und Fliegen Crypto-Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball Mega-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Crypto-Skelabra mit Bürde und Spukball Crypto-Mewtu mit Psychostoß und Spukball Mega-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Brutalanda mit Drachenrute und Fliegen Yveltal mit Windstoß und Unheilsschwingen Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Bohrschnabel Kapu-Fala mit Erstauner und Naturzorn Mega-Simsala mit Psychostoß und Spukball Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug Crypto-Kramshef mit Pikser und Himmelsfeger

Schwächen von Mega-Galagladi: Das Pokémon besitzt die Typen Psycho und Kampf, wodurch es eine Schwäche gegen Angriffe der Typen Flug, Geist und Fee besitzt. Setzt also vor allem auf Angriffe dieser Typen, wenn ihr das Monster herausfordern wollt.

Gibt es Mega-Galagladi als Shiny? Ja, ihr könnt auch auf die Shiny-Variante von Galagladi treffen, wenn ihr etwa Glück habt.

Wie viele Trainer werden benötigt? Besitzt ihr starke Konter-Pokémon und habt diese auf einem hohen Level, dann könnt ihr Mega-Galagladi bereits mit 2 Trainern besiegen. Habt ihr nicht die optimalen Konter dabei, dann solltet ihr auf mehr Trainer setzen.

Wenn ihr viele Raids hintereinander absolvieren wollt, dann solltet ihr euer Team bereits vorab planen und zusammenstellen. Dies spart euch nicht nur Zeit in den Raid-Lobbys, sondern sorgt auch dafür, dass ihr immer mit eurem optimalen Kontern antretet: So behaltet ihr die Übersicht über eure Raid-Teams und spart viel Zeit.