Pokémon GO: Eine Mega-Entdeckung – Quests und Belohnungen

In Pokémon GO startete die Spezialforschung „Eine Mega-Entdeckung“. Wir zeigen euch hier alle Aufgaben und Belohnungen, die ihr beim Lösen erhaltet. Euch erwartet Mega-Energie, Items, Sternenstaub und Erfahrungspunkte.

Was ist neu? Am Abend des 27. August 2020 veröffentlichte Niantic die Mega-Pokémon in ihrem AR-Spiel Pokémon GO. Mega-Pokémon sind eine spezielle, temporäre Form, die eure Angreifer ordentlich verstärkt. Doch um einem Pokémon eine Mega-Entwicklung zu gewähren, benötigt ihr Energie.

Diese Energie gibt es unter anderem in der neuen Spezialforschung, die ebenfalls am 27. August veröffentlicht wurde.

Darum geht es hier: In dieser Übersicht hier zeigen wir euch alle Schritte und Belohnungen der Forschung „Eine Mega-Entdeckung“. So wisst ihr genau, was ihr zu tun habt und wie ihr dafür dann letztendlich belohnt werdet.

Spezialfoschung mit Mega-Pokémon – Alle Quests

Diese Forschung besteht aus 4 Schritten mit jeweils 3 Quests. Zu den Belohnungen gehören ein paar Tausend EP, dazu Sternenstaub, Tränke, Bälle und die begehrte Mega-Energie.

Mega-Entdeckung Schritt 1

Aufgabe Belohnung Sende 3 Geschenke an Freunde 10 PokéBälle Verdiene ein Bonbon durch Spazieren

mit deinem Kumpel 10 Supertränke Fange 15 Pokémon 25 Bibor Mega-Energie

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 5.000 Erfahrungspunkte, 3 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Hornliu (kann auch ein Shiny sein).

Mega-Entdeckung Schritt 2

Aufgabe Belohnung Verwende 10 Power-Ups bei

Pokémon 20 Hornliu-Bonbons Entwickle ein Hornliu 2.000 Sternenstaub Besiege 3 Rocket-Rüpel 1 Premium Raid-Pass

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 100 Bibor Mega-Energie, 1 Lade-TM und 5.000 Erfahrungspunkte.

Mega-Entdeckung Schritt 3

Aufgabe Belohnung Gewinne einen Raid 6 Beleber Kämpfe in einem Mega-Raid 2 Silberne Sananabeeren Fange 10 Pokémon 6 Hypertränke Die Quest „Mache einen Schnappschuss deines Kumpels“ wurde wegen eines Fehlers entfernt

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 25 Bibor Mega-Energie, 3 Sonderbonbons und 5.000 Erfahrungspunkte.

Mega-Entdeckung Schritt 4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 1.500 Sternenstaub Bereits erledigt 1.500 Sternenstaub Bereits erledigt 1.500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 25 Bibor Mega-Energie, 1.500 Sternenstaub und 5.000 Erfahrungspunkte.

Nach dem Erledigen dieser Quests habt ihr also schon wichtige Energie für die Mega-Entwicklungen gesammelt und euer Inventar mit nützlichen Items gefüllt. So kann die Begegnung mit den neuen Megas richtig starten.

Doch das ist nicht alles, was euch im September erwartet. Niantic erklärte, dass auf euch

warten. Außerdem schraubten die Entwickler an den Raids in Pokémon GO und schmissen kurzerhand 2er und 4er Raids raus.

Kurz vor September 2020 dreht das Spiel also ordentlich an seinen Stellschrauben und verändert damit die Erfahrung der Spieler. Die zusammengelegten Raids waren eine Überraschung, die bisher recht positiv aufgenommen wird.

Wie sich das Erlebnis mit den Mega-Entwicklungen etabliert, lässt sich bisher schlecht sagen. Die neuen Pokémon werden stark diskutiert. Wie gefallen sie euch?