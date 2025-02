Die 4 besten Teams für den Superliga Love-Cup in Pokémon GO

Aktuell ist in Pokémon GO der Love-Cup in der Superliga Edition aktiv. Wir zeigen euch, mit welchen Teams ihr hier richtig punkten könnt.

Was ist das für eine Liga? Der Love-Cup ist ein spezieller Wettbewerb in Pokémon GO, bei dem die zulässigen Pokémon stark limitiert sind. Hierbei sind nur Monster zugelassen, die die Farben rot oder pink besitzen. Der Wettbewerb läuft in der Zeit vom 4. Februar 2025 bis zum 18. Februar 2025.

In der Superliga Edition ist die maximal zulässige Stärke zudem auf 1.500 WP begrenzt. Welche Pokémon ihr für diesen Wettbewerb mitnehmen solltet, haben wir uns für euch angeguckt und dabei 4 Teams zusammengestellt. Die Reihenfolge entspricht dabei keinem Ranking.

Team 1: Galar-Lahmus, Miltank, Meditalis

Galar-Lahmus, Miltank und Meditalis (Quelle: pokemon.com)

Welche Attacken sollten die Pokémon besitzen?

Galar-Lahmus: Gifthieb (Gift), Surfer (Wasser) und Wirbler (Unlicht)

Miltank: Walzer (Gestein), Bodyslam (Normal) und Donnerblitz (Elektro)

Meditalis: Psychoklinge (Psycho), Wuchtschlag (Kampf) und Psychokinese (Psycho)

Wenn ihr kein Galar-Lahmus mit Surfer besitzt, dann müsst ihr hierfür eine Top-Lade-TM einsetzen. Da es sich um eine exklusive Attacke handelt, könnt ihr sie durch den Einsatz von regulären Lade-TMs nicht erhalten.

Welche Stärken besitzt das Team? Mit Galar-Lahmus und Miltank besitzt ihr in diesem Team 2 Monster, die in der aktuellen Rangliste auf pvpoke.com auf Platz 2 und 3 vertreten sind. Beide Pokémon halten einiges aus und besitzen zudem Angriffe, mit denen sie viele verschiedene Typen abdecken können.

Meditalis kann mit seinem Wuchtschlag Normal-Pokémon sehr effektiv angreifen, von denen es mit Schlurplek und Miltank gleich 2 Vertreter gibt, die in diesem Cup sehr stark sind und entsprechend häufig anzutreffen sein werden.

Welche Schwächen besitzt das Team? Galar-Lahmus reagiert empfindlich gegenüber Angriffen der Typen Unlicht, Geist und Boden. Miltank hat nur eine Schwäche gegenüber Kampf-Angriffen. Euer Meditalis solltet ihr vor Angriffen der Typen Fee, Flug und Geist schützen.

Team 2: Fiaro, Schlurplek, Pixi

Fiaro, Schlurplek und Pixi (Quelle: pokemon.com)

Welche Attacken sollten die Pokémon besitzen?

Fiaro: Einäschern (Feuer), Fliegen (Flug) und Sturzflug (Flug)

Schlurplek: Walzer (Gestein), Bodyslam (Normal) und Erdbeben (Boden)

Pixi: Feenbrise (Fee), Mondgewalt (Fee) und Sternschauer (Normal)

Für dieses Team benötigt ihr 2 Top-TMs, wenn eure Monster die entsprechenden Attacken noch nicht beherrschen. Damit Fiaro Einäschern lernt, müsst ihr eine Top-Sofort-TM benutzen. Schlurplek benötigt eine Top-Lade-TM, um Bodyslam erlernen zu können.

Welche Stärken besitzt das Team? Mit Fiaro an erster Stelle könnt ihr relativ schnell und oft eure Lade-Attacken benutzen, um mit Fliegen dem Kontrahenten die Schilde zu entlocken oder mit Sturzflug erheblichen Schaden anzurichten und Fiaro anschließend auszutauschen.

Mit Schlurplek und Pixi habt ihr anschließend noch 2 Monster, die gut Schaden einstecken können, wenig Schwächen besitzen und auch jeweils mit Erdbeben und Mondgewalt über starke Angriffe verfügen. Solltet ihr Fiaro verfrüht austauschen müssen, eignet sich Bodyslam von Schlurplek ebenfalls dafür, den Gegner zur Nutzung seiner Schilde zu zwingen.

Welche Schwächen besitzt das Team? Hat euer Gegner ein Pokémon mit Angriffen vom Typ Gestein, dann solltet ihr Fiaro schleunigst auswechseln. Gegen diese Angriffe besitzt das Monster eine doppelte Schwäche. Zudem hat es eine einfache Schwäche gegenüber Elektro- und Wasser-Attacken.

Während Schlurplek nur gegen Kampf-Angriffe eine Schwäche besitzt, sollte Pixi vor Angriffen der Typen Gift und Stahl geschützt werden.

Team 3: Crypto-Magmar, Schlurplek, Golking

Magmar, Schlurplek und Golking (Quelle: pokemon.com)

Welche Attacken sollten die Pokémon besitzen?

Crypto-Magmar: Karateschlag (Kampf), Feuerschlag (Feuer) und Brandsand (Boden)

Schlurplek: Walzer (Gestein), Bodyslam (Normal) und Erdbeben (Boden)

Golking: Gifhieb (Gift), Schlagbohrer (Boden) und Eissturm (Eis)

In diesem Setup gibt es ganze 4 exklusive Attacken, die ihr mit entsprechenden Top-TMs erlernen müsst, wenn ihr sie nicht besitzt. Dabei handelt es sich um den Bodyslam von Schlurplek sowie alle 3 Angriffe von Golking.

Dieses Team bietet sich also eher für euch an, wenn ihr solch ein Golking besitzt oder viele Top-TMs.

Welche Stärken besitzt das Team? Die größte Stärke dieses Teams sind Schlurplek, welches hier erneut in einem Team vertreten ist, und Golking. Beide Pokémon können einiges an Schaden einstecken, sodass ihr hier, abhängig vom gegnerischen Pokémon, eure Schilde sparen könnt.

Diese solltet ihr lieber bei Crypto-Magmar einplanen. Da dieses Monster in seiner Crypto-Form gespielt werden sollte, kann es zusätzlichen Schaden austeilen, hält jedoch auch weniger aus.

Welche Schwächen besitzt das Team? Crypto-Magmar solltet ihr vor Angriffen der Typen Boden, Gestein und Wasser schützen. Schlurplek besitzt nur eine Schwäche gegen Kampf-Angriffe, Golking gegenüber Elektro- und Pflanzen-Angriffen.

Team 4: Sonnfel, Ariados, Mamolida

Sonnfel, Ariados und Mamolida (Quelle: pokemon.com)

Welche Attacken sollten die Pokémon besitzen?

Sonnfel: Psywelle (Psycho), Steinhagel (Gestein) und Solarstrahl (Pflanze)

Ariados: Giftstachel (Gift), Anfallen (Käfer) und Wegbereiter (Pflanze)

Mamolida: Kaskade (Wasser), Hydropumpe (Wasser) und Psychokinese (Psycho)

Welche Stärken besitzt das Team? Während ihr mit Sonnfel und Ariados den Gegner zur Nutzung seiner Schilde zwingen könnt, habt ihr in diesem Team mit Mamolida ein sehr starkes Pokémon für den Abschluss. Es hält nicht nur einiges aus, sondern besitzt mit Hydropumpe und Psychokinese auch noch 2 absolut starke Attacken.

Welche Schwächen besitzt das Team? Sonnfel kann zwar viel Schaden austeilen, besitzt leider jedoch auch einige Schwächen. Es ist anfällig gegenüber Käfer, Unlicht, Geist, Pflanze, Boden, Stahl und Wasser. Bei Ariados ist die Liste der Schwächen kürzer. Dieses Monster solltet ihr vor Feuer, Flug, Psycho und Gestein schützen.

Mamolida hingegen ist lediglich gegenüber Angriffen der Typen Elektro und Pflanze empfindlich.

Welches Team sollte ich benutzen? Bedenkt bei der Zusammenstellung eures Teams, dass es in der Kampfliga nie ein ultimatives Team gibt, mit welchem ihr ausschließlich gewinnt. Achtet bei der Auswahl eurer Pokémon darauf, dass ihr mit euren Angriffen möglichst viele gegnerische Pokémon abdeckt.

Zudem solltet ihr darauf achten, dass ihr nach Möglichkeit sowohl Pokémon dabei habt, die euren Kontrahenten dazu zwingen, seine Schilde einzusetzen als auch Monster, die ohne die Nutzung eigener Schilde den Angriffen des Gegners trotzen können.

Ein ausgewogenes Team, eine gute Strategie und auch etwas Glück sind die großen Faktoren, damit ihr siegreich aus den Kämpfen in der Kampfliga hervorgeht.

Auch die Tatsache, dass ihr für einige Monster Top-TMs ausgeben müsst, solltet ihr in eure Überlegungen einfließen lassen. Sind diese bei euch begrenzt, dann solltet ihr auf entsprechende Pokémon verzichten.

Außerhalb der Kampfliga gibt es in den kommenden Wochen natürlich auch noch viele weitere Events und Inhalte im Spiel. Der Februar ist vor allem mit vielen starken Pokémon gespickt, die ihr nicht verpassen solltet, wenn ihr sie nicht bereits besitzt: 12 der besten Pokémon in Pokémon GO gibt’s im Februar.