Pokémon GO: Heute ist die letzte Raid-Stunde mit Darkrai – Lohnt sie sich?

Heute, am 03. November 2021, findet in Pokémon GO die vorerst letzte Raid-Stunde mit dem Unlicht-Pokémon Darkrai statt. Wir von MeinMMO zeigen euch die besten Konter gegen dieses legendäre Monster und verraten euch, ob sich das kurze Event lohnt.

Um was für ein Event geht es? Jeden Mittwoch findet in Pokémon GO eine einstündige Raid-Stunde statt. Bei dieser tauchen in fast allen Arenen Level-5-Raids mit legendären Monstern auf. Wie bereits in der letzten Woche, wird auch heute, am 03. November 2021, wieder Darkrai als Raid-Boss antreten.

Raid-Stunde mit Darkrai – Start und Konter

Wann startet die Raid-Stunde? Die Raid-Stunde startet wie gewohnt um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr werdet bereits vorab die dunklen Eier über den Arenen sehen, die euch die Raids ankündigen. Nach dem Start habt ihr 60 Minuten Zeit gegen Darkrai anzutreten, bis das kurze Event um 19:00 Uhr Ortszeit bereits wieder endet.

Welche Konter solltet ihr nutzen? Darkrai gehört zum Typ Unlicht, weshalb es besonders schwach gegen die Angriffe der Typen Kampf, Käfer und Fee ist. Nutzt diese Schwäche aus und setzt entsprechende Angreifer gegen das legendäre Monster ein. Die besten Konter haben wir euch mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler nachfolgend zusammengefasst (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Machomei Konter + Wuchtschlag Meistagrif Konter + Wuchtschlag (Crypto-) Hariyama Konter + Wuchtschlag Lucario Konter + Aurasphäre Skaraborn Konter + Vielender (Crypto-) Granbull Charme + Knuddler (Crypto-) Pinsir Käferbiss + Kreuzschere Zacian Ruckzuckhieb + Knuddler (Crypto-) Guardevoir Charme + Zauberschein (Crypto-) Scherox Zornklinge + Kreuzschere

Nutzt diese Mega-Entwicklungen: Neben den zuvor genannten Monstern bieten sich auch eure Mega-Entwicklungen als geeignete Konter gegen Darkrai an:

Mega-Bibor: Käferbiss + Kreuzschere

Mega-Schlappohr: Fußkick + Fokusstoß

Mega-Glurak Y: Feuerwirbel + Lohekanonade

Weitere gute Konter gegen Darkrai findet ihr in unserem Konter-Guide:

Pokémon GO: Darkrai Konter-Guide – Beste Angreifer gegen den Raid-Boss

Wie viele Trainer braucht ihr? Mit den effektivsten Angreifern und einem hohen Spieler-Level könnt ihr gegen den Raidboss bereits zu dritt gewinnen. Wir empfehlen euch aber, den einen oder andern Trainer mehr mitzubringen. Ab einer Gruppe von 5-6 Spielern wird der Raid etwas entspannter und ihr solltet ihn auf jeden Fall schaffen.

Lohnt sich die Raid-Stunde?

Gibt es Darkrai als Shiny? Ja, mit etwas Glück könnt ihr einem schillernden Exemplar begegnen. Ihr erkennt es an seinem lilafarbenen Körper.

Darkrai normal (links) und als Shiny (rechts)

Sollte man die Raid-Stunde nutzen? Darkrai kann vor allem mit hohen Angriffs- und Ausdauerwerten überzeugen, was ihn zu einem der besten Unlicht-Angreifer in Pokémon GO macht. Wer noch ein starkes Exemplar benötigt, sollte die Raid-Stunde heute nochmal nutzen. Auch Shiny-Jäger kommen während des kurzen Events auf ihre Kosten.

Was bringen die nächsten Tage in Pokémon GO? Nach der heutigen Raid-Stunde habt ihr noch bis zum 05. November 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit die Chance, gegen Darkari anzutreten. Danach ist das legendäre Unlicht-Pokémon vorerst nicht mehr im Spiel zu finden.

Abgelöst wird es am Freitag direkt durch drei legendäre Raid-Bosse: Kobalium, Terrarium und Viridium. Diesen könnt ihr dann bis zum 16. November in den Level-5-Raids begegnen. Außerdem beginnt am Freitag das Lichtfestival und bringt euch Dedenne. Wir haben uns angesehen, wieso die Trainer das neue Pokémon Dedenne so sehr lieben.

Werdet ihr heute an der Raid-Stunde teilnehmen? Oder habt ihr bereits ein starkes Exemplar gefangen und setzt heute lieber aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.