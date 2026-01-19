Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde am 20. Januar?

In Pokémon GO steht eine neue Rampenlichtstunde an. Wir schauen auf die Inhalte und Boni.

Wann startet die Rampenlichtstunde? Die Rampenlichtstunde am 20. Januar 2026 startet um 18:00 Uhr. Schluss ist dann nach 60 Minuten.

Welches Pokémon erscheint? Ihr trefft auf Brimova. Das ist ein Psycho-Pokémon, welches sich zu Brimano und Silembrim weiterentwickelt. Silembrim verfügt außerdem über eine Gigadynamax-Form.

Welcher Bonus ist aktiv? Ihr erhaltet die doppelte Menge an Bonbons für alle Pokémon, die ihr innerhalb dieser Stunde an den Professor verschickt.

Kann Brimova Shiny sein? Ja, Brimova ist auch als Shiny in Pokémon GO fangbar. Allerdings ist die Shiny-Rate in der Rampenlichtstunde nicht erhöht, also müsst ihr auf einen glücklichen Fang hoffen.

Lohnt sich Brimova in der Rampenlichtstunde?

Wie stark ist Brimova? Brimova selbst ist leider nicht besonders stark, und auch seine Entwicklungen gehören nicht zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO. Wenn ihr also ausschließlich nach Top-Kämpfern sucht, ist diese Rampenlichtstunde nichts für euch.

Pokémon GO Brimova Rampenlichtstunde

Allerdings solltet ihr sie trotzdem auf dem Schirm haben, um Bonbons für Brimova zu sammeln. Denn Gigadynamax-Hatterene ist durchaus nützlich. Wenn ihr so eins schon habt, oder in Zukunft fangt, könnt ihr es mit Bonbons verbessern.

Lohnt sich der Bonus? Der Verschick-Bonus ist eine gute Option, um an weitere Bonbons für Pokémon zu kommen, die ihr schon habt und verbessern wollt. Habt ihr zum Beispiel noch viele überschüssige Chimpep vom Community Day übrig, ist das eine gute Gelegenheit, um euch noch mehr Bonbons für eure starken Versionen zu sammeln.

In Pokémon GO könnt ihr euch diese Woche noch auf weitere Termine freuen. Unter anderem stehen eure Kumpel-Pokémon im Vordergrund: Im aktuellen Event könnt ihr zwei besondere Shinys fangen und einige Monster leichter entwickeln. Alle Infos gibt es hier: Klasse Kumpel in Pokémon GO – So nutzt ihr das Event aus.

