In Pokémon GO startet ein neues Event. Shiny-Jäger sollten den ein oder anderen Spaziergang einplanen.

Welches Event startet? In Pokémon GO beginnt das Event „Klasse Kumpel“ – alle Infos dazu findet ihr hier.

Wann startet das Event? Klasse Kumpel startet am 20. Januar um 10:00 Uhr. Schluss ist dann am Sonntag, 25. Januar, 20:00 Uhr.

Was sind die Highlights? Die Höhepunkte sind eine erhöhte Shiny-Chance für Goldini und Hefel. Letzteres gibt es sogar erstmals als Shiny. Darüber hinaus dreht sich vieles um das Entwickeln von Pokémon. Wie ihr das am besten ausnutzt, fassen wir hier für euch zusammen.

Shiny Goldini und Shiny Hefel fangen

Shiny Hefel: Hefel erscheint erstmals als Shiny in Pokémon GO, erhält während des Events aber direkt eine erhöhte Shiny-Chance. Ihr könnt es:

In der Wildnis suchen und fangen

Aus 2-km-Eiern ausbrüten

Shiny Goldini: Shiny Goldini war bereits im Spiel, erhält nun aber ebenfalls eine erhöhte Shiny-Chance.

Ihr findet es in der Wildnis

Auch in 2-km-Eiern kann sich Shiny Goldini verstecken

Bedenken solltet ihr, dass auch eine erhöhte Chance bei Shinys keine Garantie ist, sie auch zu finden. Versucht den Fang also bei jedem Exemplar, dem ihr begegnet.

Pam-Pam, Evoli und Pamamo entwickeln

Das zweite Highlight stellt die vereinfachte Entwicklung bestimmter Pokémon dar. Die folgenden Monster könnt ihr während des Events leichter entwickeln:

Evoli entwickelt ihr für 20 Kumpel-Herzen zu Feelinara. Setzt dafür Evoli als euer Kumpel-Pokémon ein und arbeitet verschiedene Interaktionen ab.

Pam-Pam entwickelt ihr zu Pandagro, wenn ihr es als Kumpel einsetzt und währenddessen 10 Unlicht-Pokémon fangt.

Mit Pamamo müsst ihr 5 km als Kumpel laufen, um es zu Pamomamo entwickeln zu können.

Als weitere Kumpel-Boni sollt ihr mehr Herzen verdienen können und zusätzliche XL-Bonbons beim gemeinsamen Spazieren erhalten.

Neben dem Event laufen auch in dieser Woche wieder Rampenlicht- und Raidstunden. Zudem könnt ihr euch bis Ende des Monats auf weitere interessante Events freuen. Unter anderem steht noch eine Übernahme durch Team GO Rocket an! Wir fassen alle Infos wie gewohnt hier für euch zusammen: Alle Events im Januar 2026 in Pokémon GO.