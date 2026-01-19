Pokémon GO: Alle Rampenlichtstunden im Januar 2026 – Pokémon & Boni

Pokémon GO: Alle Rampenlichtstunden im Januar 2026 – Pokémon & Boni

Die Rampenlichtstunde kehrt im Januar 2026 zu Pokémon GO zurück. Welche Monster erscheinen?

Was ist die Rampenlichtstunde? Dieses Event findet immer am Dienstagabend in Pokémon GO statt.

  • Start ist um 18:00 Uhr.
  • Ein bestimmtes Pokémon erscheint überall in der Wildnis.
  • Obendrauf gibt es einen speziellen Bonus.
  • Um 19:00 Uhr ist wieder Schluss.

Das Event ist immer eine gute Gelegenheit, euch viele Bonbons und Exemplare von Pokémon zu schnappen, die euch vielleicht noch fehlen.

Welche Pokémon erscheinen im Januar? Die Rampenlichtstunden sehen im Plan so aus:

DatumRampenlichtstunde
6. JanuarSchmerbe* & doppelte Fang-EP
13. JanuarVoltilamm* & doppelte Entwicklungs-EP
20. JanuarBrimova* & doppelte Verschick-Bonbons
27. JanuarTarnpignon* & doppelter Sternenstaubbonus

Unten zeigen wir euch genauer, welche Termine sich lohnen und mit welchen Inhalten ihr rechnen könnt.

Rampenlichtstunde am 6. Januar 2026

Pokémon GO Schmerbe Rampenlichtstunde

Welches Pokémon erscheint? Schmerbe ist das Pokémon der Rampenlichtstunde.

Welcher Bonus ist aktiv? Ihr erhaltet doppelte EP für jeden Fang.

Lohnt sich das Event? Schmerbe selbst ist nicht besonders nützlich. Seine Entwicklung Welsar hatte zumindest teilweise gute Chancen in der PvP-Liga, wurde aber von anderen Monstern überholt. Der Bonus gilt für alle Fänge, also könnt ihr auch aus Raids beispielsweise mehr EP erhalten.

Gibt es Shiny Schmerbe? Ja, Schmerbe ist auch schillernd in Pokémon GO zu fangen.

Rampenlichtstunde am 13. Januar 2026

Pokémon GO Voltilamm Rampenlichtstunde

Welches Pokémon erscheint? Voltilamm, das Elektro-Pokémon, ist aktiv.

Welcher Bonus ist aktiv? Ihr erhaltet die doppelte Anzahl an EP für jede Entwicklung.

Lohnt sich das Event? Voltilamm, Waaty und Ampharos sind allesamt nicht besonders nützlich, was PvP oder Raids angeht. Mega-Ampharos ist allerdings einer der besten Elektro-Angreifer. Wenn ihr also ein Exemplar habt, könnt ihr hier Bonbons zum Verbessern sammeln.

Gibt es Shiny Voltilamm? Ja, das Schaf ist auch als Shiny in Pokémon GO unterwegs.

Rampenlichtstunde am 20. Januar 2026

Pokémon GO Brimova Rampenlichtstunde

Welches Pokémon erscheint? Brimova ist euer Pokémon des Tages.

Welcher Bonus ist aktiv? Jedes verschickte Pokémon bringt euch zusätzliche Bonbons.

Lohnt sich das Event? Brimova, Brimano und Silembrim sind keine besonders hilfreichen Angreifer. Gigadynamax-Silembrim bringt euch allerdings eine gute Option als Dynamax-Monster. Wenn ihr das habt, könnt ihr heute dafür Bonbons sammeln. Den Bonus könnt ihr natürlich nutzen, um für doppelte Pokémon in eurer Sammlung Bonbons zu erhalten.

Gibt es Shiny Brimova? Ja, ihr könnt Brimova auch schillernd fangen.

Rampenlichtstunde am 27. Januar 2026

Pokémon GO Tarnpignon Rampenlichtstunde

Welches Pokémon erscheint? Tarnpignon steht im Rampenlicht.

Welcher Bonus ist aktiv? Ihr erhaltet doppelten Fang-Sternenstaub.

Lohnt sich das Event? Weder Tarnpignon noch seine Entwicklung Hutsassa sind besonders starke Angreifer. Aber es gibt doppelten Sternenstaub, und das ist immer ein guter Bonus.

Gibt es Shiny? Ja, Tarnpignon könnt ihr auch schillernd fangen.

Neben den Rampenlichtstunden gibt es in diesem Monat noch jede Menge andere Termine, die ihr mitnehmen solltet. Dazu gehören unter anderem die Raid-Stunden, aber auch verschiedene Themenevents, die euch neue Pokémon oder Boni bringen können. Welche, das zeigen wir euch hier: Alle Events im Januar 2026 bei Pokémon GO.

