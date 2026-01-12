Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde morgen?

In Pokémon GO steht am 13. Januar die zweite Rampenlichtstunde 2026 an. Welches Pokémon und was für Boni aktiv sind, lest ihr hier.

Wann startet die Rampenlichtstunde? Die Rampenlichtstunde startet am 13. Januar um 18:00 Uhr. Dann erscheint 60 Minuten lang das Pokémon des Tages, bevor um 19:00 Uhr wieder die normalen Spawns des Events High Zaptitude erscheinen.

Welches Pokémon erscheint? Voltilamm steht im Rampenlicht. Das Elektro-Pokémon ist ein Klassiker, der sich zu Waaty und Ampharos weiterentwickeln kann. Ampharos hat außerdem eine Mega-Entwicklung, die noch stärker ist.

Welcher Bonus ist aktiv? Jede Entwicklung bringt euch die doppelte Anzahl an EP.

Gibt es Shiny Voltilamm? Ja, ihr könnt euch auch das Shiny sichern. Allerdings ist die Chance nicht erhöht, ihr benötigt also Glück.

Voltilamm in der Rampenlichtstunde von Pokémon GO

Lohnt sich der Fang? Generell ist Voltilamm mit seinen Entwicklungen nicht übermäßig nützlich, was Kämpfe angeht. Weder im PvP, noch in Raids sind Voltilamm, Waaty und Ampharos unter den besten Pokémon im Spiel.

Eine Ausnahme stellt Mega-Ampharos dar, das zu den besten Elektro-Angreifern gehört. Wenn ihr also in der Rampenlichtstunde ein gutes Voltilamm-Exemplar fangt, kann es sich lohnen, dieses hochzuleveln und dann irgendwann die Mega-Entwicklung durchzuziehen, wenn ihr die entsprechenden Energien habt.

Lohnt sich der Bonus? Der Entwicklungsbonus ist nicht übel, wenn euch noch EP auf dem Weg in Richtung Level 80 fehlen. Bereitet euch am besten im Vorfeld der Stunde vor und sucht schon mal raus, welche Monster ihr entwickeln möchtet, um Zeit zu sparen. Ansonsten gibt es aber auch einen Entwicklungsfilter in der Pokémon-Sammlung, der euch alle Monster anzeigt, die ihr gerade entwickeln könnt – wenn es euch nur um die EP geht.

Wie geht es weiter in Pokémon GO? Erstmal steht High Zaptitude auf dem Plan, wo ihr euch Voltrel und Shiny-Blipp sichern könnt. Danach geht es mit weiteren interessanten Terminen weiter. Die ganze Übersicht haben wir für euch in unserer Liste zusammengefasst. Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im Januar 2026.