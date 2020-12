Weitere Tipps zum Leveln in Pokémon GO findet ihr hier:

Lohnt sich die Raid-Stunde noch? Kyurem ist bereits seit einem Monat in den Raids und es gab bereits genügend Raid-Stunden vom Pokémon. Wer also nur den Dex-Eintrag haben möchte, ist vermutlich schon fertig.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet jede Woche am Mittwoch statt. Für eine Stunde wird es auf fast allen Arenen einen legendären Raid geben.

In Pokémon GO startet heute, am 30. Dezember, die letzte Raid-Stunde mit Kyurem. Wir zeigen euch Konter und verraten, ob sich der Boss überhaupt noch lohnt.

