Kraftvolles Können in Pokémon GO – Alle Infos zum Event

In Pokémon GO steht ein neues Event in den Startlöchern. Hier könnt ihr euch neben einem Pokémon-Debüt auch über ein Monster freuen, welches erstmalig als Shiny verfügbar ist.

Was ist das für ein Event? Das erste Event der neuen Season trägt den Namen „Kraftvolles Können“. Es startet am Mittwoch, dem 5. März 2025 um 10:00 Uhr und läuft bis Montag, dem 10. März 2025 um 20:00 Uhr.

Während das Event einen Fokus auf das Ausbrüten von Eiern legt, könnt ihr euch hier auch auf eine neue Spezialforschung mit einem neuen Monster freuen. Ebenfalls bringt das Event einige Dyna-Raids mit.

Eier, wir brüten Eier!

Welches Pokémon feiert sein Shiny-Debüt? Im Event könnt ihr erstmalig Knarbon als Shiny erhalten. Ihr findet das Pokémon in 2-km, 5-km-, 7-km- und 10-km-Eiern. Ihr könnt Knarbon zu 2 verschiedenen Pokémon entwickeln.

Welches neue Pokémon erscheint mit dem Event? Mit Start des Events wird eine neue Spezialforschung freigeschaltet, die ihr kostenlos erhaltet. Diese wird sich um Dakuma, das legendäre Kampf-Pokémon aus der 8. Generation, drehen, welches ihr in der Spezialforschung auch erhalten werdet.

Welche Boni gibt es im Event? Wenn ihr während des Events Eier in Brutmaschinen legt, profitiert ihr von einer halbierten Schlüpfdistanz. Erledigt ihr die kostenlose, befristete Forschung des Events, kann sich der Bonus weiter verstärken und Eier schlüpfen viermal so schnell.

Was gibt es noch in der befristeten Forschung? Neben dem erhöhten Eier-Bonus beim Abschluss der befristeten Forschung könnt ihr außerdem innerhalb der Forschung Knarbon-Begegnungen sowie verschiedene Items als Belohnung erhalten.

Welche Pokémon gibt es in Eiern? Neben Knarbon gibt es noch weitere Pokémon, die ihr im Event aus Eiern erhalten könnt.

2-km-Eier:

Enton*

Griffel*

Isso*

Mobai*

Piccolente*

Olini*

Knarbon*

5-km-Eier:

Krabbox*

Koalelu*

Togedemaru*

Chimpep

Hopplo

Memmeon

Knarbon*

7-km-Eier:

Alola-Mauzi*

Galar-Mauzi*

Alola-Sleima*

Hisui-Voltobal*

Galar-Corasonn*

Knarbon*

10-km-Eier:

Ignivor*

Rocara

Miniras*

Grolldra

Knarbon*

Frospino

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erhalten werden.

Welche Pokémon gibt es in Raids? Auch in Raids gibt es einige Pokémon, die ihr im Event herausfordern könnt.

1-Sterne-Raids:

Mollimorba*

Monozyto*

Fatalitee

3-Sterne-Raids:

Alola-Raichu*

Hisui-Tornupto*

Zobiris*

Pokémon, die mit einem * markiert wurden, könnt ihr auch in ihren Shiny-Varianten erhalten.

Welche Monster gibt es in Dyna-Kämpfen? Ebenfalls werden in der Zeit von Samstag, dem 8. März 2025 um 06:00 Uhr bis Sonntag, dem 9. März 2025 um 21:00 Uhr folgende Dyna-Raids verfügbar sein.

Dyna-Kämpfe auf Stufe 1:

Dynamax-Chimpep

Dynamax-Hopplo

Dynamax-Memmeon

Dyna-Kämpfe auf Stufe 6:

Gigadynamax-Bisaflor*

Gigadynamax-Glurak*

Gigadynamax-Turtok*

Monster mit einem * können auch als Shiny auftauchen.

Welche weiteren Inhalte gibt es im Event? Im Event gibt es verschiedene Feldforschungen, die ihr erledigen könnt. Dabei könnt ihr verschiedene Pokémon aus dem Event als Belohnung erhalten.

Zudem gibt es ein Ticket, welches ihr für 8 $ (also ungefähr 8 €) erwerben könnt. Hier erhaltet ihr eine weitere Spezialforschung, in der ihr als Belohnung ein Dynamax-Dakuma, einen Rauch, zwei Premium-Kampf-Pässe, ein Sternenstück sowie Begegnungen mit Jahreszeiten-Pokémon erhaltet.

Neben diesem Event wird es in den nächsten Wochen, wie gewohnt, noch viele weitere Events und Inhalte im Spiel geben. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, wann welche Events auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.