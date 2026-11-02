In Pokémon GO könnt ihr jetzt wieder kostenlos 400 Münzen und ein legendäres Monster erhalten

Pokémon GO hat erneut einige kostenlose Münzen für euch. Dafür müsst ihr in den nächsten Wochen nur etwas fleißig sein.

Münzen sind eine der wichtigsten Währungen in Pokémon GO. Ihr benötigt sie für verschiedene Items aus dem Ingame-Shop, wie beispielsweise den Raid-Pässen.

Da ihr ohne den Einsatz von Echtgeld nur maximal 50 Münzen kostenlos pro Tag erhalten könnt, passt es ganz gut, dass es im November wieder kostenlose Münzen gibt, die ihr zusätzlich einsacken könnt. Dafür müsst ihr jedoch etwas fleißig sein.

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Ein Pass, ein legendäres Monster, 400 Münzen

Wie erhalte ich die Münzen? Sowohl die Münzen, als auch das legendäre Monster sind Teil des neuen GO-Passes. Dieser startet am Dienstag, dem 3. November 2026 um 10:00 Uhr und endet am Dienstag, dem 1. Dezember 2026 um 10:00 Uhr.

Um die Belohnungen zu erhalten, müsst ihr wie gewohnt Fortschritt im GO-Pass erreichen. Auf verschiedenen Leveln erhaltet ihr dann die Münzen und zum Ende des Passes das Monster. Hierfür müsst ihr tägliche und wöchentliche Aufgaben erledigen und könnt außerdem Punkte durch das Fangen und Ausbrüten von Monstern sowie durch erfolgreiche Raids erhalten.

Welches legendäre Monster steckt im Pass? Groudon, das legendäre Boden-Monster aus der 3. Generation, wartet am Ende des Passes auf euch. Habt ihr Glück, dann erhaltet ihr das Monster als Shiny.

Welche weiteren Belohnungen gibt es? In der kostenlosen Version des Passes erhaltet ihr außerdem Glücks-Eier, XL-Sonderbonbons, Sternenstaub und weitere Belohnungen, wenn ihr die entsprechenden Stufen erreicht.

Wenn ihr die kostenpflichtige Deluxe-Version kauft, dann könnt ihr außerdem 1.000 zusätzliche Münzen, eine Super-Brutmaschine und weitere Belohnungen erhalten.

Zudem warten die folgenden Boni im Pass:

Stufe 1: ein zusätzliches Bonbon beim Tausch von Monstern ein zusätzliches XL-Bonbon beim Tausch von Monstern (ab Level 31)

Stufe 25: bis zu 40 Geschenke können pro Tag geöffnet werden (50 im Deluxe-Pass) bis zu 125 Geschenke können durch PokéStops und Arenen pro Tag erhalten werden (150 im Deluxe-Pass) ihr könnt 10 Geschenke mehr als üblich lagern (20 im Deluxe-Pass)

Stufe 50: doppelte Wirkdauer für den täglichen Abenteuerrauch

Stufe 75: erhöhte Erfahrungspunkte und Sternenstaub beim Ausbrüten von Eiern



Werdet ihr den Monat nutzen um die kostenlosen Münzen zu ergattern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte im November noch im Spiel auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.