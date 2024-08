Trainer erzählt vom „Erzfeind“ seiner Mutter – Spieler finden es „verrückt, wie ernst manche es nehmen“

In Pokémon GO gehört das Erobern von Arenen zum Alltag. Doch es ist ein Thema, das manchmal für Ärger sorgen kann.

Wie läuft das mit Arenen? In Pokémon GO gibt es drei Teams: Das rote, das gelbe und das blaue. Alle Trainer schließen sich einem dieser Teams zu Anfang des Spiels an.

Die Arenen wiederum sind bestimmte Punkte auf der Pokémon-GO-Karte, aber damit auch in der realen Welt, die von diesen Teams erobert und verteidigt werden können. Ist die Arena erobert, nimmt sie die Farbe des verteidigenden Teams an.

Dann beginnt das Warten, denn je länger das Team die Arena halten kann, desto mehr Münzen gibt es. Das Maximal-Limit an Münzen pro Tag liegt bei 50 Stück, was wiederum nach 8 Stunden in einer Arena erreicht ist.

Das Arena-Erobern gehört zu den grundlegenden Mechaniken des Spiels. Doch für manche Trainer ist es offenbar besonders entscheidend, die Vorherrschaft in der eigenen Nachbarschaft zu haben – ein Thema, das immer mal wieder von Spielern in der Community diskutiert wird.

Das aktuellste Beispiel dafür ist ein Posting eines Trainers, der berichtet, wie sich seine Mutter offenbar bei einem Trainer in der Gegend unbeliebt gemacht hat.

Spieler berichten von Rivalitäten um Arenen

Was ist passiert? Wie ein User im Subreddit zu Pokémon GO berichtet, hat seine 70-jährige Mutter Pokémon GO für sich entdeckt. Die Dame spiele seit ihrem Ruhestand gerne, um mal rauszukommen und habe mittlerweile sogar Level 46 erreicht.

Unter dem Namen „doonmom“ ist sie im Spiel unterwegs und erobert die Arenen in ihrer Umgebung. Doch kürzlich fiel ihr etwas auf: Ein anderer Trainer hat es sich unter dem Namen „doonmomFU“ zur Aufgabe gemacht, sie aus der Arena zu kicken. Offenbar hat da jemand ein Problem damit, dass sie öfter die örtliche Arena erobert.

Dennoch: Die 70-Jährige hat sich offenbar einen persönlichen Gegner gemacht, was sie und ihr Kind erstmal mit Humor nahmen – und auch in den Kommentaren des Posts reagieren Spieler mit Späßen. Allerdings betonen auch einige, dass sie das Problem kennen.

So reagieren andere Spieler: Vor allem amüsieren sich viele Kommentatoren darüber, dass jemand sich offenbar von der 70-jährigen Dame auf den Schlips getreten fühle – wobei auch zu erwähnen ist, dass der „Gegner“ nicht unbedingt weiß, wer sich hinter dem Avater im Spiel verbirgt. Dennoch schlagen Spieler Lösungen vor, wie einen eigenen Namenswechsel zu „DoonmomFUFU“.

Andere kommentieren, dass sie das „Problem“ aber auch selbst kennen. So berichtet ein Spieler von seiner ebenfalls im Ruhestand spielenden Mutter, die mittlerweile von vielen Spielern aus Arenen gekickt wird, weil sie zum gelben Team gehören würde – und das, ohne dass die Arena danach von den Eroberern besetzt wird.

Auch andere berichten von „Rivalitäten“ in der lokalen Community, die mal angenehmer, aber auch mal weniger spaßig sind.

„Bei mir gibt es einen lokalen Typen, wenn ich den aus ‚seiner‘ Arena kicke, haut er mich aus jeder Arena, in der er mich finden kann. Nur mich, ohne die Arena zu übernehmen“, schreibt etwa User Swolie7 (via reddit).

Andere betonen wiederum, dass sie nicht nachvollziehen können, dass manche Spieler das Arena-Game so ernst nehmen. „Leute werden so wütend wegen ihrer Arenen und 50 Münzen“, kommentiert einer (via reddit), „Stellt euch mal vor, so verbittert darüber zu sein, dass man Fake-Geld in einem Online-Spiel verliert, um mit einem veränderten User-Namen andere Spieler zu verfluchen“ (via reddit). Ein anderer meint: „Es ist für mich verrückt, wie ernst manche Leute dieses Spiel nehmen. Gut für deine Mutter, dass sie es mit Fassung trägt (via reddit)“.

Gibt es auch andere Meinungen? Einige Spieler geben auch den Hinweis, dass die Mutter des Users aufpassen sollte, dass sie Arenen nicht hortet oder gegnerische Pokémon zu früh rauswirft. Denn manche Communitys haben Regeln, wann man eine Arena einnimmt, die man vielleicht nicht kennt. Bei manchen ist es zum Beispiel nach 8 Stunden erst okay , eine Arena einzunehmen, da dann das Münzlimit erreicht ist. Allerdings betont der User auch, dass sie nicht sofort loszieht, um Leute aus den Arenen zu kicken, sobald sie verloren sind, sondern da teilweise Tage zwischen liegen können.

Wie seht ihr das Arena-Thema? Habt ihr ähnliche Erfahrungen in Pokémon GO gemacht? Habt ihr selbst auch einen „Pokémon-GO-Feind“ oder eine Arena-Situation, die vergleichbar ist? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr mal was über einen alternativen Weg lesen wollt: Manche Spieler haben dem Team-Gameplay in den Arenen abgeschworen und sich stattdessen „Team Harmony“ verschrieben. Was das ist, lest ihr hier.