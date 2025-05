Kann man einen Account in Pokémon GO vererben? Wir haben nachgefragt

Viele Spieler sammeln mittlerweile seit Jahren Monster in Pokémon GO. Da kommen große, liebevoll gepflegte Sammlungen voran. Doch was passiert mit so einem Account, sollte man sterben? Kann man ihn übertragen? Löschen? Wir haben nachgefragt.

Viele Menschen sammeln gerne etwas. Briefmarken, Münzen, Sammelkarten, Modellautos – was auch immer. Sie verbinden damit etwas Emotionales und es steckt viel Mühe in diesen Sammlungen. Und oft ist es so, dass die Erben so eine Sammlung erhalten, wenn der Sammler verstirbt.

Auch im Bereich Videospiele gibt es Geschichten, in denen Menschen sich durch ein Spiel mit verstorbenen Lieben verbunden fühlen. Immer mal wieder liest man von solchen Erlebnissen, in denen alte Profile, Charaktere oder Spielesammlungen von Hinterbliebenen weitergespielt werden.

Auch zu Pokémon GO haben wir solche Fragen schon öfter gelesen. Kein Wunder: Das Spiel spricht auch Menschen an, die vielleicht sonst nicht so im Videospiel-Thema drin sind, hat generell eine große Fanbase, findet im Alltag statt und besteht mittlerweile immerhin schon seit fast 9 Jahren. Da sind auch große Sammlungen zusammengekommen. Deshalb haben wir nachgefragt: Ist es eigentlich möglich, einen Account weiterzuvererben?

Das sagt Niantic zum Vererben eines Accounts in Pokémon GO

Grundsätzlich gelten Pokémon-GO-Accounts als nicht übertragbar. Beispielsweise könnte ein Vater, der keine Lust mehr hat zu spielen, seiner Tochter keinen Account übertragen, für den dann neue Zugangsdaten verwendet, die alten Spielstände aber fortgeführt werden.

Aber wie ist das im Todesfall? Auf Anfrage wurde uns dazu mitgeteilt, dass Niantic den Account als streng persönlich erachtet. Verkauf, Tausch, Verschenkung oder Übertragung eines Accounts auf andere Personen sind laut Nutzungsbedingungen untersagt – und das gilt auch im Todesfall. Die Nutzung der Zugangsdaten widerspricht ebenso den Nutzungsrichtlinien.

Lediglich eine Löschung des Accounts könne man erwirken. Eine Übertragung des Accounts hingegen ist nicht möglich.

Kann man einen Account in Pokémon GO also vererben? Nach aktuellem Stand lautet die Antwort: Nein.

Nicht nur bei Pokémon GO eine interessante Frage: Generell ist die Vererbung digitaler Inhalte ein Thema, das einige Spielerinnen und Spieler umtreibt. Schließlich gibt es mittlerweile regelrecht riesige Spiele-Sammlungen, die rein digital existieren – etwa bei Steam. Und auch da gestaltet sich das Vererben der digitalen Sammlung schwierig. Bei GOG war das ebenfalls Thema, wird aber etwas anders behandelt.

Oft handelt es sich bei digitalen Inhalten gar nicht um tatsächlichen „Besitz“, sondern Nutzungslizenzen, die mit dem Todesfall erlöschen – oder eben um persönliche Accounts, die nicht übertragbar sind. Daher kann es bei vielen Anbietern gut sein, dass eine Vererbung letztlich nicht vorgesehen ist. Was haltet ihr von dem Thema? Erzählt es uns in den Kommentaren!