Die Kampfliga in Pokémon GO sorgt mit technischen Problemen immer mal wieder für Unbehagen bei Spielern. Die Entwickler kündigten nun an, den PvP-Modus weiter verbessern zu wollen.

Das gab Niantic bekannt: Über Twitter teilte der Niantic Support mit, dass die GO Kampfliga in Zukunft auch erreichbar sein wird, wenn Server-Wartungen durchgeführt werden. In der Vergangenheit wurde die Liga öfter deaktiviert – unter anderem war dies auch eine Maßnahme, als es beim GO Fest zu Überlastungen kam.

Dies sei aber nur einer der Schritte, die Niantic vornehmen möchte, um die Kampfliga zu verbessern. Man wolle die Kampfliga weiter „verbessern und aufbauen“, so die Entwickler. Jüngst startete übrigens die 3. Season der Kampfliga in Pokémon GO mit neuen Belohnungen.

In der Liga treten eure Monster gegeneinander an

Fans sind skeptisch, was die Liga angeht

Der Modus kämpfte mit vielen Problemen: In der Vergangenheit sorgte die Liga immer wieder mit Bugs für Probleme. Schon zum Start der Liga kam es zu Unstimmigkeiten, die den Spielspaß des PvP-Modus dämpften. Im Interview mit MeinMMO hatte Product Manager Matt Slemon im März betont, dass es Verbesserungen geben werde. Die Liga ist inzwischen auch in einem besseren Zustand als zum Anfang – allerdings sind Fans weiterhin skeptisch, wie man auch an der jetzigen Ankündigung sieht.

Im Pokémon-Subreddit hoffen einige Fans angesichts der Ankündigung, dass die Liga möglicherweise nun eigene Server hat (via reddit). Allerdings gibt es weiterhin jede Menge Skepsis:

„Sollten wir jetzt eine Liga erwarten, die während Wartungen so laggt, dass es keine Verbesserung ist?“ zeigt sich ein User (via reddit) wenig optimistisch.

„Das kann nur schiefgehen“, meint ein anderer (via reddit).

Weitere Kommentare kritisieren weiter bestehende Fehler, und fürchten, dass sich an den Lags nichts ändern wird.

Gleichzeitig wird die Ankündigung aber auch als grundsätzlich Schritt in die richtige Richtung verteidigt – vorausgesetzt, es kommt eben nicht zu weiteren Problemen.

Wie sich die Veränderung in der Liga bemerkbar macht, und wie sie in Zukunft verbessert wird, bleibt erst einmal abzuwarten. Als Nächstes steht in Pokémon GO erstmal der nächste Community Day im August an.