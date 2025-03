Pokémon GO will, dass ihr 150 Käfer fangt – Das bieten sie euch als Belohnung dafür an

Die Käferkrabbelei in Pokémon GO hat eine befristete Forschung für euch. Aber da muss man eine Menge fangen. Lohnt sich die Belohnung?

Am 26. März 2025 startete das Event „Käferkrabbelei“ in Pokémon GO. Was da drinsteckt, ist unschwer zu erraten: Käfer ohne Ende.

Im Rahmen des Events landete auch eine befristete Forschung im Spiel. Insgesamt habt ihr bis Sonntagabend Zeit, diese zu lösen.

Sie besteht aus insgesamt 6 Schritten, die unterschiedliche Mengen an gefangenen Käfer-Pokémon von euch verlangen. Am Ende sollt ihr insgesamt 150 Käfer sammeln. Das ist eine Menge! Lohnt sich der Aufwand? Wir zeigen euch, was die Belohnungen der Forschung sind.

Käferkrabbelei: Befristete Forschung belohnt euch mit Ninjatom und mehr

Das sind die Belohnungen: In der folgenden Tabelle findet ihr alle Aufgaben mit den entsprechenden Pokémon, die ihr erhaltet.

Aufgabe Belohnt euch mit… Fange 10 Pokémon vom Typ Käfer Micrick Fange 25 Pokémon vom Typ Käfer Wommel Fange 50 Pokémon vom Typ Käfer Volbeat Fange 75 Pokémon vom Typ Käfer Illumise Fange 100 Pokémon vom Typ Käfer Thermopod Fange 150 Pokémon vom Typ Käfer Axantor Schließe alle Ziele für die Aufgabe ab Ninjatom & ein Lockmodul

Lohnen sich die Belohnungen? Zuerst sollte man sich klarmachen, dass das Hauptaugenmerk des aktuellen Events sowieso auf dem Fangen von Käferpokémon liegt. Sie laufen überall herum und es gibt Boni für besonders gute Würfe. Das bedeutet: Ihr werdet das Ziel sowieso mehr oder weniger nebenbei erledigen können.

Die Frage ist, wie viel man spielt. Denn wenn man beispielsweise nur ein paar Minuten am Tag spielt, wird das mit den 150 Pokémon bis Sonntagabend eng.

Deshalb: Lohnt sich der Aufwand, die 150 Pokémon zu fangen? Angesichts der angebotenen Pokémon kann man sagen: durchaus.

Denn gerade in den schwierigeren Zielen stecken einige coole Pokémon.

Thermopod ist gerade erst neu im Spiel und nur über Lockmodule, bestimmte Aufgaben oder Raids zu fangen. Da lohnt sich jede einzelne Begegnung.

Axantor ist auch nicht andauernd im Spiel, und dann meist über Raids zu fangen. Möglich, dass euch das noch fehlt.

Ninjatom ist ein sehr seltenes Pokémon. Das kriegt man in der Regel nur über bestimmte Forschungen, wenn überhaupt. Das solltet ihr euch schnappen – ein weiteres gibt’s übrigens in der Sammleraufgabe zur Käferkrabbelei.

Darüber hinaus sind Illumise und Volbeat regionale Pokémon, von denen ihr euch das Exemplar schnappen könnt, das euch vielleicht noch fehlt. Das ist also auch nicht schlecht!

Was ist noch los in Pokémon GO? Die Käferkrabbelei ist das letzte größere Event im aktuellen Monat, dann geht der März auf sein Ende zu. Doch die ersten Termine für den kommenden Monat stehen schon fest. Unter anderem gibt es wieder einen Community Day, Rampenlichtstunden und Themenevents stehen ebenfalls an. Ihr wollt wissen, was wann los ist? Dann schaut hier vorbei: Alle Events im April 2025 bei Pokémon GO.