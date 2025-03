Pokémon GO kündigt Event mit neuen Monstern und erhöhter Chance auf Shiny an

Das Käferkrabbelei-Event wurde in Pokémon GO angekündigt. Und das bringt richtig starke Inhalte mit.

Was ist das für ein Event? Das Event Käferkrabbelei startet am Mittwoch, dem 26. März 2025, um 10:00 Uhr und endet am Sonntag, dem 30. März 2025, um 20:00 Uhr.

Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich dieses Event vor allem um Käfer-Pokémon. Dabei erwarten euch 2 neue Monster, 2 Monster mit erhöhter Shiny-Chance und zusätzlich noch ein paar starke Boni.

Käferkrabbelei-Event – Alle Inhalte

Welches Pokémon feiert sein Debüt? Thermopod, das Käfer-Feuer-Monster aus der 8. Generation, feiert im Event sein Debüt. Mit Infernopod besitzt das Pokémon auch noch eine Weiterentwicklung. Ihr könnt das neue Monster in Raids, in Lockmodulen und in einer befristeten Forschung im Event finden.

Was für Monster haben eine erhöhte Shiny-Chance? Innerhalb des Events gibt es eine erhöhte Shiny-Chance für Waumpel und Toxiped. Beide Pokémon könnt ihr in der Wildnis antreffen.

Welche Boni gibt es im Event? Es gibt einige starke Boni, die im Event aktiv sind. Dabei könnt ihr euch auf die folgenden Boni freuen:

doppelte Menge an Erfahrungspunkten bei guten, großartigen und fabelhaften Würfen (wie beim Fangkunst-Event)

zusätzliche Bonbons beim Fangen mit guten, großartigen und fabelhaften Würfen

erhöhte Chance auf XL-Bonbons mit guten, großartigen und fabelhaften Würfen (ab Level 31)

Lockmodule locken Thermopod an

erhöhte Shiny-Chance bei Waumpel und Toxiped

PokéStops mit Lockmodulen locken weitere Monster an, wenn dort genug Pokémon gefangen wurden

Neben den starken Boni auf EP und Bonbons, könnte vor allem der letzte Punkt interessant sein. Wie viele Monster zusätzlich angelockt werden und ab wann dieser Effekt bei einem PokéStop mit Lockmodul aktiviert wird, bleibt abzuwarten.

Monster in der Wildnis: Seid ihr im Event unterwegs, könnt ihr die folgenden Pokémon in der Wildnis antreffen:

Raupy*

Hornliu*

Waumpel*

Nincada*

Toxiped*

Lithomith*

Wattzapf*

Mabula*

Araqua*

Micrick*

Wommel* (seltener)

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Monster in Raids: Innerhalb von Raids könnt ihr die folgenden Pokémon treffen:

1-Sterne-Raids:

Sichlor*

Nincada*

Thermopod

3-Sterne-Raids:

Bibor*

Scherox*

Axantor*

Monster mit einem * können auch als Shiny erhalten werden.

Weitere Inhalte des Events: Ihr habt im Event auch die Möglichkeit, eine kostenlose befristete Forschung zu absolvieren. Hier erhaltet ihr als Belohnungen ein Lockmodul sowie Begegnungen mit Event-Pokémon wie Ninjatom, Thermopod und Axantor.

Ebenfalls wird es im Event Sammler-Herausforderungen, PokéStop-Showcases und Feldforschungen geben. Die Feldforschungen können euch mit Mega-Energie, Purmel-Bonbons sowie Begegnungen mit Event-Pokémon belohnen.

Für 2 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr außerdem eine kostenpflichtige befristete Forschung erwerben. Hier könnt ihr unter anderem 1 Lockmodul, 2 Premium-Kampf-Pässe sowie weitere Begegnungen mit Event-Pokémon erhalten. Ihr habt bis zum Endes des Events Zeit, um die Belohnungen abzuholen.

Neben dem Käferkrabbelei-Event warten noch viele weitere Events im aktuellen Monat im Spiel auf euch. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, wann sie stattfinden und welche Inhalte sie mitbringen, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.