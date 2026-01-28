Jagt unbedingt ein Monster in Pokémon GO beim aktuellen Event, denn es kann später zum besten Angreifer werden

Aktuell läuft ein Event in Pokémon GO, bei dem ihr ein Monster erstmalig fangen könnt. Diese Gelegenheit solltet ihr nutzen.

Was ist das für ein Event? Aktuell findet in Pokémon GO das „Hinab in die Tiefen“-Event statt. Dort könnt ihr, neben einigen starken Angreifern, auch erstmalig Lumispross in Pokémon GO erhalten.

Während Sammler sich sowieso auf die Suche nach dem neuen Monster begeben, solltet ihr es auch jagen, wenn euch der Kampf-Aspekt im Spiel mehr reizt. Denn das könnte eine praktische Investition in euer zukünftiges Team bedeuten.

Jetzt fangen, später profitieren

Warum lohnt sich das Monster? Die Entwicklung von Lumispross, Lumiflora, besitzt genau wie seine Vorentwicklung die Typen Gestein und Gift. Außerdem besitzt Lumiflora noch die Möglichkeit, eine Mega-Entwicklung durchzuführen.

Aktuell gibt es die Mega-Entwicklung noch nicht im Spiel. Diese wird jedoch mit Sicherheit im Laufe der Zeit seinen Weg zu Pokémon GO finden. Und genau dafür lohnt es sich, im aktuellen Event bereits gute Lumispross zu fangen und aufzuheben bis zu dem Tag, an dem die Mega-Entwicklung von Lumiflora freigeschaltet wird.

Nach aktuellen Kalkulationen ist davon auszugehen, dass diese Mega-Entwicklung sich an die Spitze der Gesteins-Angreifer mogeln wird und hier sogar noch vor Mega-Diancie, Crypto-Rameidon und anderen starken Angreifern des Typs Platz nehmen wird.

Wie stark der Angreifer werden könnte, zeigt ein Trainer auf Reddit:

Worauf sollte ich beim Fang achten? Am wichtigsten ist, dass euer Lumispross möglichst hohe IV-Werte besitzt, wenn ihr es später als Mega-Angreifer für Raids einsetzen wollt. Idealerweise sollte es alle 3 Werte auf 15 besitzen. Hebt euch ansonsten das Exemplar mit den höchsten IV-Werten auf.

Wie erhält man Lumispross? Ihr findet das Monster noch bis Sonntag, dem 1. Februar 2026 um 20:00 Uhr auf Routen, in Feldforschungen sowie in der kostenlosen sowie der kostenpflichtigen befristeten Forschung des Events.

Wenn Mega-Lumiflora erscheint und zu einer der stärksten Mega-Entwicklungen im Spiel gehört, wird es wohl bei einigen Trainern für Freude sorgen. Nicht so ist es mit anderen Mega-Entwicklungen, die für die GO Tour 2026 angekündigt wurden: Neue Mega-Entwicklungen für GO Tour 2026 in Pokémon GO unterwältigen Community.