Pokémon GO: Illuminierende Legenden Y – Alle Belohnungen der Forschung

In Pokémon GO ist mit “Illuminierende Legenden Y” eine neue Forschung gestartet. Wir zeigen euch alle Quests und Belohnungen, die euch in der Forschung erwarten.

Um was geht es? Heute, am 18. Mai 2021, startete in Pokémon GO das neue Event “Illuminierende Legenden Y” mit dem legendären Pokémon Yveltal. Zeitgleich wurde für euch eine neue Forschung freigeschaltet, die ihr während des Events lösen könnt.

Wir zeigen euch in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen, die die Forschung mitbringt.

Illuminierende Forschung Y Forschung

Diese Forschung dreht sich vor allem um Team GO Rocket, das jetzt auch mit einem neuen Feen-Rüpel antreten kann. Ihr sollt Rüpel besiegen, Crypto-Pokémon erlösen, Bosse besiegen und Unlicht-Pokémon fangen.

Die Forschung ist wieder in 7 Kapitel mit jeweils 3 Aufgaben unterteilt.

Illuminierende Legenden Y – 1/7

Aufgabe Belohnung Besiege 5 Rocket-Rüpel 15 Pokébälle Fange 5 Crypto-Pokémon Begegnung mit

Mauzi Fange 5 Unlicht-Pokémon Begegnung mit

Alola-Rattfratz

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 1.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Skunkapuh.

Illuminierende Legenden Y – 2/7

Aufgabe Belohnung Erlöse 3 Crypto-Pokémon 5 Hypertränke Erlöse 5 Crypto-Pokémon 3 Beleber Erlöse 7 Crypto-Pokémon 1 Mysteriöses Teil

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 2.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Alola-Rattfratz.

Illuminierende Legenden Y – 3/7

Aufgabe Belohnung Besiege Rocket-Boss

Arlo 2.000 EP Besiege Rocket-Boss

Cliff 2.000 EP Besiege Rocket-Boss

Sierra 2.000 EP

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 2.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Kramurx.

Illuminierende Legenden Y – 4/7

Aufgabe Belohnung Erlöse 8 Crypto-Pokémon 1 Moos-

Lockmodul Entwickle 8 Pokémon Begegnung mit

Evoli Verdiene 8 Herzen

mit deinem Kumpel 1 Gletscher-

Lockmodul

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 3.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Magnayen.

Illuminierende Legenden Y – 5/7

Aufgabe Belohnung Besiege 8 Rocket-

Rüpel 7 Sananabeeren Nutze einen Rauch Begegnung mit

Zigzachs Fange 20 Unlicht-

Pokémon Begegnung mit

Sniebel

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 3.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Alola-Mauzi.

Illuminierende Legenden Y – 6/7

Aufgabe Belohnung Schließe 7 Feld-

Forschungen ab 10 Superbälle Gewinne einen Raid Begenung mit

Hundemon Fange 5 verschiedene

Arten von Unlicht-

Pokémon Begegnung mit

Alola-Sleima

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 4.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Absol.

Illuminierende Legenden Y – 7/7

Aufgabe Belohnung Erlöse 10 Crypto-

Pokémon 1 Knursp Besiege 3 Rocket-Bosse Begenung mit

Galar-Zigzachs Fange 12 Crypto-

Pokémon Begegnung mit

Larvitar

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 5.000 Sternenstaub und eine Begegnung mit Kapuno.

Das müsst ihr noch wissen: Das Event mit Yveltal läuft noch bis zum 31. Mai in Pokémon GO und ist in zwei Teile aufgeteilt. Im zweiten Teil dreht sich alles um Evoli und dessen Entwicklung. Außerdem kommt die neue Entwicklung “Feelinara” ins Spiel.

Wie gefallen euch die Aufgaben und Belohnungen der neuen Forschung zum “Illuminierende Legenden Y”-Event mit Yveltal? Findet ihr es gut, mal wieder gezielt gegen das Team Rocket vorzugehen oder hättet ihr euch für die Aufgaben ein anderes Thema gewünscht?

Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern zum Thema aus.