Pokémon GO: Heute Rampenlicht-Stunde mit Tanhel, startet mittags

In Pokémon GO läuft heute, am 29. November, eine Rampenlicht-Stunde mit Tanhel. Wir zeigen euch, wann das losgeht und für wen sich das Event lohnt.

Was ist das für ein Event? Zum Ende der Saison des Schabernacks startete Pokémon GO eine Reihe von Rampenlicht-Stunden, die früher als gewohnt laufen. Heute, am 29. November, startet die vorerst letzte “frühe” Rampenlicht-Stunde.

Wir zeigen euch, was euch heute erwartet und wie es in Pokémon GO mit Events weitergeht.

Rampenlichtstunde mit Tanhel – Uhrzeit und Shiny

Wann geht es los? Die frühe Rampenlicht-Stunde startet um 12:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann wie gewohnt für eine Stunde aktiv und endet dann um 13:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Überall in der Wildnis werdet ihr häufiger auf Tanhel treffen. Zündet ihr einen Rauch, wird damit auch bevorzugt Tanhel angelockt. Allerdings nur in der Zeit des Events.

Begleit-Boni für Bonbons, Staub oder EP, wie man sie von anderen Rampenlicht-Stunden kennt, gibt es bei diesen frühen Versionen nicht. Einzig das Spotlight-Pokémon erscheint häufiger.

Kann man Shiny Tanhel fangen? Ja, ihr könnt mit Glück auch bei der Rampenlicht-Stunde heute Shiny Tanhel finden. Die schillernde Form von Tanhel ist seit seinem Community Day im Jahr 2018 im Spiel zu finden.

Ein Vergleich der normalen und der Shiny-Formen der Tanhel-Familie

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Tanhel?

So stark ist es: Tanhel entwickelt sich zu Metang und schließlich zu Metagross. Wenn ihr unsere Konter-Guides hier auf MeinMMO verfolgt, dann wisst ihr, dass Metagross ein wichtiges Pokémon ist. In Raids zählt Metagross zu den besten Angreifern in Pokémon GO – Als Stahl-Angreifer ist es ideal gegen Eis, Gestein und Fee.

Wenn ihr gern an Raids teilnehmt und euch starke Angreifer fehlen, dann ist die Rampenlicht-Stunde mit Tanhel heute die ideale Möglichkeit, starke Tanhel zu finden und Bonbons zu sammeln, um schließlich starke Metagross in euer Team zu holen.

Im PvP kann Metagross in der Meisterliga punkten. Da gibt es zwar noch stärkere Pokémon, doch Metagross ist dort auch ein solider Angreifer.

Ihr habt also zwei wichtige Gründe, heute an der Rampenlicht-Stunde teilzunehmen. Selbst, wenn es keine Boni auf Sternenstaub, Bonbons oder EP für dieses spezielle Event gibt.

Wie geht es weiter mit Pokémon GO? Gespannt warten die Trainer darauf, dass Niantic die Events für den Dezember 2021 bei Pokémon GO ankündigt. Von einem wichtigen Event wissen wir aber bereits: Der Community Day im Dezember 2021 wird riesig. Dort findet ihr die Pokémon der letzten Community Days in der Wildnis und in Eiern.