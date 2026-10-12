Pokémon GO dreht nach schwachem Start ins Halloween-Event auf, bringt neues Shiny und stärkeres Mega-Monster

Der 2. Teil des Halloween-Events wurde in Pokémon GO angekündigt. Mit dabei ist ein neues Shiny sowie eine verbesserte Form einer Mega-Entwicklung.

Nachdem der erste Teil des diesjährigen Halloween-Events bereits angekündigt und von der Community recht negativ aufgenommen wurde, gibt es nun Informationen zum zweiten Teil des Events. Dieses wird in der Zeit von Sonntag, dem 1. November 2026 um 10:00 Uhr bis Donnerstag, dem 5. November 2026 um 20:00 Uhr stattfinden.

Zu den Highlights des Events dürfte wohl ein Shiny zählen, das erstmals in Pokémon GO zu fangen ist. Außerdem wird eine bereits vorhandene Mega-Entwicklung verstärkt.

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Eine neue Farbe, ein neues Level

Welches Shiny feiert sein Debüt? Im zweiten Teil des Halloween-Events könnt ihr erstmals Gruff als Shiny erhalten. Das Monster stammt aus der 9. Generation und ist vom Typen Geist. Mit Friedwuff besitzt es außerdem eine Entwicklung.

Wollt ihr das neue Shiny erhalten, dann müsst ihr in der Wildnis auf das Monster achten. Die Chance, dass es als Shiny erscheint, ist jedoch nicht erhöht. Ihr müsst also etwas Glück haben, um das neue schillernde Monster zu bekommen.

Welche Mega-Entwicklung wird verstärkt? Außerdem kann mit Start des Events Mega-Zobiris erstmals das Mega-Level Super-Max-Level erreichen.

Zudem kann Mega-Zobiris ab diesem Zeitpunkt die stärkere Lade-Attacke Nachtnebel+ lernen.

Ob die Mega-Entwicklung dadurch bedeutend stärker wird und in die Riege der besten Angreifer in Pokémon GO aufsteigt, wird sich mit Start des Events zeigen. Aktuell besitzt die Mega-Entwicklung von Zobiris keine kämpferische Relevanz.

Was sagt ihr zu den beiden Monstern? Findet ihr, dass sich der 2. Teil des Events mehr lohnt, als der erste? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events in der kommenden Zeit in Pokémon GO zu finden sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.

Auf der zweiten Seite findet ihr alle Inhalte des Events.