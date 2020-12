Pokémon GO ist eine ungewöhnliche Kooperation eingegangen. Zusammen mit der Luxusmarke Gucci und der Outdoor-Marke The North Face wird wohl an einem Projekt gearbeitet.

Das wurde bekannt: Bereits am 23. Dezember teilte Gucci auf Twitter ein Bild, was unter anderem eine Fahne mit dem Logo von Pokémon GO gezeigt hat.

Dazu schrieb die Luxusmarke: „Bald in Pokémon GO. #TheNorthFacexGucci“

Die Spekulationen gehen bereits los. Was könnte hinter der Kooperation stecken? Wir zeigen euch die Vermutungen.

Was könnte Pokémon GO mit Gucci erwarten?

Das vermuten Spieler: Die Spekulationen gehen weit auseinander. Ein oft geteiltes Bild, was wohl nicht ganz ernst gemeint ist, zeigt ein Pikachu mit Gucci-Outfit:

Es gibt auch noch zahlreiche weitere Vorschläge, wie ein Pikachu mit Gucci-Outfit aussehen kann. Die Idee kommt daher, dass Niantic gerne mal ein Pikachu in ein besonderes Outfit steckt, um etwas zu feiern. Beispielsweise findet man im aktuellen Weihnachtsevent ein Pikachu im winterlichen Look.

Was könnte noch dahinter stecken? Pokémon GO hatte vor einigen Wochen bereits eine Kooperation mit Verizon. Damals gab es kostenlose Avatar-Kleidung für alle Spieler. Etwas Ähnliches könnte uns diesmal ebenfalls erwarten. So könnten Gucci und TheNorthFace ihre Kleidungsstücke dadurch in Pokémon GO bewerben.

Die Kooperation der beiden Mode-Riesen sollen Zelte, Kleidung und Rucksäcke im Stile der 70er-Jahre bringen. Rucksäcke und Kleidung könnten also auch dadurch zu Pokémon GO kommen.

Bisher gibt es noch keine weiteren Infos darüber. Es bleibt also abzuwarten, bis weitere Details zur Kooperation veröffentlicht werden.

Bekannt ist auf alle Fälle der Community Day im Januar. Alle Infos dazu findet ihr hier:

