Gigadynamax-Kingler in Pokémon GO – Alle Infos und die besten Konter

In Pokémon GO wartet das nächste Gigadynamax-Monster auf euch. Wir zeigen euch, was euch hier erwartet und wie ihr euch optimal vorbereitet.

Neben Dynamax gibt es in Pokémon GO auch die Gigadynamax-Kämpfe, die als die schwerste Herausforderung in Pokémon GO zählen.

Während in den Dynamax-Kämpfen zurzeit die ersten legendären Pokémon zu finden sind, wartet auch bei Gigadynamax ein neues Pokémon auf euch: Kingler.

Mit welchen Pokémon ihr losziehen solltet, um die überdimensionierte Krabbe erfolgreich zu besiegen, haben wir uns für euch angeguckt.

Alle Inhalte des Events

Wann läuft das Event? Der Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Kingler findet am Samstag, dem 1. Februar 2025 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. In diesen 3 Stunden habt ihr die Möglichkeit, das Pokémon herauszufordern und in eurer Sammlung aufzunehmen.

Wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr auch die Shiny-Variante von Kingler erhalten.

Welche Boni gibt es? Während des Events könnt ihr euch über die folgenden Boni freuen:

Das maximale Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht

Gigadynamax-Kämpfe finden an allen Kraftquellen statt

Kraftquellen erneuern sich häufiger

es gibt die 8-fache Menge an Dyna-Partikeln an Kraftquellen

In der Zeit von 00:00 bis 17:00 Uhr sind am 1. Februar 2025 zusätzlich die folgenden Boni aktiv:

doppelte Menge an Dyna-Partikeln durchs Gehen

Laufdistanz zum Erhalten der Dyna-Partikel ist auf 1/4 reduziert

Gibt es ein Event-Ticket? Für 5 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr ein Event-Ticket erwerben, bei dem ihr eine befristete Forschung erhaltet sowie 2 zusätzliche Boni. Für den Abschluss der Forschung bekommt ihr 1 Dyna-Pilz und 25.000 Erfahrungspunkte.

Außerdem erhaltet ihr innerhalb des Events die doppelte Menge an Erfahrungspunkten für Dyna-Kämpfe sowie ein erhöhtes Limit von maximal 5.600 Dyna-Partikeln.

Die besten Konter gegen Gigadynamax-Kingler

Mit welchen Pokémon sollte ich angreifen? Um Kingler den maximalen Schaden zuzufügen, solltet ihr aus den folgenden Pokémon eure Angreifer für den Kampf wählen. Achtet darauf, dass sie die passende Dyna-Attacke beherrschen.

Um euren Schaden zusätzlich zu steigern, könnt ihr das Item Dyna-Pilz einsetzen, welches bisher in der Community nicht besonders gut ankommt.

Pokémon Sofort-Attacke Gigadynamax-Turtok Aquaknarre Gigadynamax-Lapras Aquaknarre Gigadynamax-Bisaflor Rankenhieb Dynamax-Metagross Zen-Kopfstoß Dynamax-Turtok Aquaknarre Dynamax-Bisaflor Rankenhieb

Mit welchen Pokémon sollte ich verteidigen? Setzt auf die folgenden Pokémon, um Angriffe einzustecken und euer Dyna-Meter aufzuladen. Ist es geladen, wechselt ihr auf eure Angreifer, um Kingler mit euren Dyna-Attacken anzugreifen.

Pokémon Sofort-Attacke Gigadynamax-Bisaflor Rankenhieb Gigadynamax-Turtok Aquaknarre Gigadynamax-Lapras Aquaknarre Dynamax-Bisaflor Rankenhieb Dynamax-Turtok Aquaknarre Dynamax-Schlaraffel Tackle

Neben den Gigadynamax-Kämpfen gibt es natürlich auch weiterhin reguläre Raids, an denen ihr im Spiel teilnehmen könnt. Ein starkes Monster, das ihr sogar als Angreifer von verschiedenen Typen einsetzen könnt, kehrt demnächst nach mehr als 2-jähriger Abstinenz ins Spiel zurück.