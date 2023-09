Pokémon GO: Forschung „Gib dir ‘nen Ruck“ für 6 Euro – Das steckt drin

Im Shop von Pokémon GO findet ihr die Forschung „Gib dir ‘nen Ruck“ zum Preis von 6 €. Lohnt sich der Kauf? Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen in der Übersicht.

Was ist das für eine Forschung? Wer will, kann sich die Befristete Forschung jetzt im Shop von Pokémon GO kaufen. Bedenkt allerdings, dass die Aufgaben befristetet sind und ihr dadurch nur bis zum 15. September um 20:00 Uhr Zeit habt, sie zu lösen.

Das Ticket für die Forschung könnt ihr bis zum 14. September um 20:00 Uhr im Shop erwerben. Damit ihr leichter entscheiden könnt, ob sich ein Kauf für euch lohnt, zeigen wir euch hier alle Inhalte.

Gib dir ‘nen Ruck

Aufgabe Belohnung Schicke 9 Geschenke an Freunde 1 Brutmaschine Gehe 1 Kilometer Begegnung mit Pamo Nutze 9 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Silberne Sananabeeren Gehe 3 Kilometer Begegnung mit Pamo Fange 9 verschiedene Arten von Pokémon 3 Sonderbonbons

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle 5 Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und euch die jeweiligen Belohnungen abgeholt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 9.210 Erfahrungspunkte, 921 Sternenstaub und dazu einen Rucksack im Pamo-Stil. Wie der Rucksack aussieht, seht ihr auf folgendem Bild:

Pamo stammt aus der 9. Spielgeneration und gehört zum Typ Elektro. Seine Weiterentwicklungen sind Pamamo und Pamomamo.

Mit dieser Forschung feiert Niantic offenbar den Release der neuen Pokémon aus der Paldea-Region. Vor wenigen Tagen wurden die ersten Monster aus dieser Region ins Spiel gelassen und können jetzt von euch gefangen werden.

Wie gefällt euch die Forschung? Findet ihr den Preis für die Belohnungen gerechtfertigt oder hättet ihr euch etwas anderes dafür gewünscht? Schreibt uns eure Meinungen dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern über das Thema aus.

Welche Events euch in den nächsten Wochen erwarten, zeigen wir euch in der Übersicht aller September-Events bei Pokémon GO.