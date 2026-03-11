Geheime Forschung in Pokémon GO belohnt mit starken Monstern, doch ihr habt nur wenig Zeit

In Pokémon GO gibt es eine kostenlose Forschung, die euch ein paar starke Belohnungen bringt. Um sie zu erhalten, müsst ihr jedoch aktiv werden.

Immer wieder gibt es in Pokémon GO befristete Forschungen, die von euch die Bewältigung von Aufgaben verlangen und euch dafür mit Monstern, Items, Sternenstaub oder Erfahrungspunkten belohnen. So ist es auch mit einer Forschung, die ihr regelmäßig abholen und absolvieren könnt.

Diese ist in der neuen Season Erinnerungen in Bewegung ebenfalls wieder verfügbar. Diesmal bringt sie sogar noch einige Belohnungen, die es sonst nicht gibt. Und dafür müsst ihr nicht mal viel machen – außer euch zu beeilen, die Forschung abzuholen.

Abholen, fangen, einsacken

Was ist das für eine Forschung? Bei der Forschung handelt es sich um die Forschung zur GO-Kampfliga. Diese könnt ihr euch am Anfang einer Season kostenlos abholen. Hier müsst ihr anschließend auf mehreren Seiten eine bestimmte Anzahl an Kämpfen in der Kampfliga absolvieren sowie gewinnen.

Welche Belohnungen gibt es hier? Besonders interessant sind hier in jeder Season die letzten beiden Seiten. Habt ihr diese erfüllt, bekommt ihr unter anderem eine Top-Sofort-TM sowie eine Top-Lade-TM.

Da diese beiden TMs nicht nur sehr selten, sondern auch sehr mächtig sind, lohnt es sich für euch, innerhalb der Season die benötigte Anzahl an Kämpfen und Siegen zu absolvieren. Für Trainer, die in der Kampfliga überhaupt nicht unterwegs sind, kann das jedoch abschrecken.

Welche Belohnungen sind neu? In dieser Saison gibt es jedoch, neben den 5 regulären Seiten an Aufgaben, noch eine weitere Seite. Mit dieser startet die Forschung. Um diese zu absolvieren, müsst ihr lediglich 20 Pokémon fangen. Dafür erhaltet ihr dann Begegnungen mit den folgenden Monstern als Belohnung:

  • Wielie
  • Flunschlik
  • Knogga
  • Wiesenior
  • Pixi
  • Azumarill

Diese Monster sind allesamt recht stark in der Superliga und gehören mitunter sogar zu den besten Pokémon der Superliga. Seid ihr hier also aktiv oder plant in der Zukunft eventuell mal einen Ausflug in diesen Bereich des Spiels, dann solltet ihr zumindest die erste Seite der Forschung unbedingt absolvieren.

Dadurch könnt ihr euch nicht nur die Jagd nach den Monstern selbst, sondern auch bereits einige Bonbons sparen, die ihr sonst für die Entwicklungen einsetzen müsstet.

Selbst wenn die IV-Werte der Monster nicht das Optimum bei euch sein sollten, lohnen sie sich trotzdem. Die Optimierung der Kampfliga-Monster auf deren IVs hin macht erst in den ganz hohen Rängen der Liga einen größeren Unterschied. Für die meisten Trainer ist das also relativ irrelevant.

Wie erhalte ich die Forschung? Um die Forschung abzuholen, müsst ihr innerhalb der nächsten 7 Tage, also bis zum 18. März 2026, den Ingame-Shop von Pokémon GO öffnen. Hier findet ihr den „Pass für Befristete GO-Kampfliga-Forschung“ und könnt ihn euch kostenlos abholen. Ihr müsst euch nur beeilen, da er nur zum Beginn einer neuen Season abholbar ist.

Habt ihr ihn euch geholt, dann habt ihr bis zum Ende der Season am 2. Juni 2026 um 10:00 Uhr Zeit, um sie zu lösen und euch die Belohnungen abzuholen.

Der aktuelle Monat ist wieder vollgepackt mit unterschiedlichsten Inhalten. Dazu zählen Events, wechselnde Raid-Bosse und auch Dyna-Bosse. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, was wann im Spiel aktiv ist, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.

