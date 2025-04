So erhaltet ihr das neue Monster Forgita in Pokémon GO – Alle Infos zum Event Pokémon Horizonte

Das nächste Event steht in Pokémon GO an. Neben einem Pokémon-Debüt könnt ihr euch auch auf eine erhöhte Shiny-Chance freuen.

Was ist das für ein Event? Das Event „Pokémon Horizonte: Die Serie – Event“ startet am Mittwoch, dem 16. April 2025 um 10:00 Uhr und endet am Dienstag, dem 22. April 2025 um 20:00 Uhr. Die Serie steht im Zeichen der 2. Staffel von Pokémon Horizonte.

Wie erhalte ich Forgita? Im Event wird Forgita erstmals in Pokémon GO verfügbar sein. Das Monster könnt ihr erhalten, wenn ihr 7-km-Eier aus dem Event ausbrütet. Forgita kann sich für 25 Bonbons zu Tafforgita und für weitere 100 Bonbons zu Granforgita entwickeln.

Alle Inhalte des Events

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? Während des Events findet ihr die folgenden Pokémon in der Wildnis:

Morlord

Pottrott*

Schneckmag*

Nasgnet*

Schneppke*

Felori*

Feliospa mit Hut und Likos Pin*

Krokel*

Kwaks

Pamo

Pikachu mit Kapitänsmütze* (seltener)

Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny auftauchen.

Welche Monster gibt es in Eiern? Aus 7-km-Eiern könnt ihr im Event ebenfalls besondere Pokémon ausbrüten. Dabei handelt es sich um:

Elekid*

Brimova

Knarbon*

Forgita

Monster mit einem * können ebenfalls in ihren Shiny-Varianten ausgebrütet werden.

Welche Pokémon gibt es in Raids? Auch in Raids findet ihr Event-Monster, die ihr herausfordern, besiegen und fangen könnt.

1-Sterne-Raids:

Pikachu mit Kapitänsmütze*

Chaneira*

Wuffels*

3-Sterne-Raids:

Glurak*

Alola-Sleimok

Metagross

Feliospa mit Hut und Likos Pin*

Auch bei diesen Monstern seht ihr anhand des *, welche Monster ihr auch als Shiny erhalten könnt.

Welche Boni gibt es im Event? Seid ihr im Event unterwegs, könnt ihr euch über die folgenden Boni freuen:

häufigeres Erscheinen von Team GO Rocket-Ballons

halbierte Distanz bei Eiern, die im Event in Brutmaschinen gelegt werden

erhöhte Shiny-Chance auf Pikachu mit Kapitänsmütze sowie Feliospa mit Hut und Likos Pin

Weitere Inhalte des Events: Fangt ihr innerhalb des Events ein Pikachu mit Kapitänsmütze, dann beherrscht das Monster die Lade-Attacke Volttackle. Diese fügt 90 Schaden zu und senkt in Trainerkämpfen die Verteidigung des Gegners um eine Stufe.

Außerdem könnt ihr im Event auch wieder Event-Feldforschung erledigen sowie eine kostenlose, befristete Forschung erhalten, in der ihr Erfahrungspunkte, Sternenstaub und Event-Pokémon erhalten könnt. Auch PokéStop-Showcases sind wieder Teil des Events.

Wenn ihr im Event Schnappschüsse macht, dann können euch hierbei Charaktere und Pokémon aus der Horizonte-Serie begegnen.

Für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr zudem eine kostenpflichtige, befristete Forschung erwerben. Hier erhaltet ihr unter anderem eine Brutmaschine, eine Event-Avatarpose sowie Begegnungen mit Forgita.

Event sind ein elementarer Bestandteil von Pokémon GO. Sie bringen euch in regelmäßigen Abständen Inhalte und besondere Belohnungen ins Spiel. Welche Events im April neben dem Horizonte-Event noch stattfinden, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.