Pokémon GO Fest 2026: 6 Monster, die sich richtig lohnen

Das Pokémon GO Fest 2026 bringt euch einige interessante Monster mit, die ihr nicht verpassen solltet. MeinMMO zeigt euch, welche das sind.

Zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels gibt es 2026 eine besondere Ausgabe des globalen GO Fests. Während sonst ein Großteil der Inhalte hinter einer Paywall stecken, habt ihr dieses Mal Zugriff auf alle Inhalte, ohne ein Ticket erwerben zu müssen.

Unter den Inhalten sind auch einige interessante, seltene oder starke Pokémon, die ihr nicht verpassen solltet. Welche das sind, haben wir euch in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

1. Mega-Mewtu

Während die Teilnehmer der lokalen Ausgaben des GO Fests bereits in den Genuss kommen durften, werden die beiden Mega-Mewtu-Formen beim globalen Event für alle Trainer verfügbar gemacht.

Ihr könnt die beiden Monster in Super-Mega-Raids herausfordern. Wollt ihr das machen, dann denkt daran, dass es sich hierbei um sehr starke Raids handelt, bei denen ihr nicht nur starke Monster, sondern auch starke Trainer an eurer Seite haben müsst.

Fangt ihr Mega-Mewtu X oder Y in einem Super-Mega-Raid, dann besitzt das Monster direkt mindestens die 1. Mega-Stufe. Mit etwas Glück könnt ihr auch ein Exemplar erhalten, das bereits auf Mega-Stufe 2 oder 3 ist.

Mega-Mewtu X wartet am Samstag in Super-Mega-Raids auf euch, die Y-Variante könnt ihr am Sonntag in Super-Mega-Raids herausfordern.

Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann solltet ihr beide Formen unbedingt fangen. Schließlich werden beide Monster direkt zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

2. Zeraora

Neben den beiden Mewtu-Varianten, könnt ihr außerdem erstmalig Zeraora erhalten, wenn ihr es nicht schon bei einer lokalen GO-Fest-Ausgabe erhalten habt. Das mysteriöse Monster erhaltet ihr durch eine Spezialforschung, die ihr kostenlos bekommt, wenn ihr während des Events das Spiel öffnet.

Auch dieses Monster solltet ihr nicht verpassen. Es ist nicht nur einzigartig und kann als mysteriöses Monster nicht getauscht werden, es ist auch eines der stärksten Elektro-Angreifer überhaupt. Ein Pflichtfang für alle Kämpfer und Sammler.

3. Legendäre und Mega-Monster

An beiden Tagen wartet eine Vielzahl an legendären und Mega-Monstern in den entsprechenden Raids auf euch. Fehlen euch bisher noch einige der Monster, dann könnt ihr das Event optimal nutzen, um diese Lücken zu füllen.

Durch die riesige Anzahl an verschiedenen Raids könnte es jedoch etwas schwieriger werden, gezielte Jagd auf ein Monster zu machen. Plant also entsprechend Zeit oder Fern-Raid-Pässe ein.

Welche Monster es an beiden Tagen in Raids gibt, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Raids zum GO Fest 2026.

Das GO Fest bringt euch eine unfassbare Menge an Mega-Entwicklungen und legendären Monstern, alleine der Samstag wird legendär (Bildquelle: pokemongo.com)

4. Kostümierte Monster

Während des GO Fests könnt ihr Pikachu in 3 verschiedenen kostümierten Varianten fangen. Dabei handelt es sich um Pikachu mit einer Kappe von Team Intuition, Team Weisheit sowie Team Wagemut. Alle 3 kostümierten Monster können auch als Shiny gefunden werden.

Zudem könnt ihr Bisasam, Glumanda und Schiggy mit Pikachu-Visor entwickelt werden.

Seid ihr Sammler, dann solltet ihr also die Augen nach diesen Monstern offenhalten.

5. Regionale Monster

Auch 2 regionale Monster sind Teil des GO Fests 2026. Das Erste ist Bisofank, das ihr sonst nur in New York fangen könnt. Das Normal-Monster stammt aus der 5. Generation und besitzt keine Entwicklungen.

Das zweite regionale Monster ist Tropius, das in Afrika beheimatet ist. Tropius stammt aus der 3. Generation und besitzt die Typen Pflanze und Flug. Auch dieses Pokémon hat keine Entwicklung, die ihr ausführen könnt.

Diese beiden Monster könnt ihr im GO Fest finden, wenn ihr Rauch einsetzt. Der tägliche Abenteuerrauch ist hiervon ausgenommen.

6. Icognito

Ebenfalls in Rauch könnt ihr alle Icognito-Formen anlocken, die es gibt. Habt ihr hier noch Formen, die bisher nicht den Weg in eure Sammlung gefunden haben, dann ist das die perfekte Gelegenheit, um diese Lücken zu schließen.

Welche Pokémon wecken euer Interesse am meisten? Auf welche habt ihr es abgesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch beim großen globalen GO Fest 2026 noch erwarten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Inhalten zum GO Fest 2026 in Pokémon GO.