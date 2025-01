4 Teams, die euch beim Superliga Farbcup in Pokémon GO zum Sieg führen

Der Superliga Farbcup in Pokémon GO ist in vollem Gange. Falls ihr hier Probleme habt, können euch unsere Team-Vorschläge vielleicht helfen, um eure Gegner zu besiegen.

Was ist das für ein Cup? Noch bis zum 21. Januar 2025 läuft die diesjährige Variante des Farbcups in Pokémon GO. Hierbei handelt es sich um einen Wettbewerb, der die WP-Limitierung der Superliga, 1.500 WP, besitzt.

Welche Typen sind in dem Wettbewerb erlaubt? Neben der Beschränkung auf 1.500 WP, gibt es im Farbcup noch eine weitere Einschränkung – die erlaubten Typen, die eure Pokémon besitzen dürfen. Ihr dürft hier nur mit Pokémon antreten, die den Typen Elektro, Feuer, Pflanze oder Wasser angehören. Pokémon, die 2 Typen besitzen, müssen lediglich einen der genannten Typen abdecken, um zugelassen zu sein.

Team 1: Alola-Knogga, Papungha, Morlord

Alola-Knogga, Papungha und Morlord (Quelle: pokemon.com)

Welche Attacken sollten die Pokémon besitzen? Wollt ihr dieses Team spielen, dann sollten eure 3 Pokémon die folgenden Attacken beherrschen:

Alola-Knogga: Feuerwirbel (Feuer), Knochenkeule (Boden) und Schattenknochen (Geist)

Papungha: Feenbrise (Fee), Energieball (Pflanze) und Aero-Ass (Flug)

Morlord: Lehmschuss (Boden), Steinkante (Gestein) und Nassschweif (Wasser)

Habt ihr kein Alola-Knogga mit Schattenknochen, dann müsst ihr hierfür eine Top-Lade-TM einsetzen, da es sich hierbei um eine exklusive Attacke handelt. Dies ist auch bei Morlord und der Attacke Nassschweif der Fall.

Wie wird das Team gespielt? Setzt bei diesem Team Alola-Knogga als Starter für euer Team ein. Das Pokémon besitzt die Typen Feuer und Geist und kann hohen Schaden verursachen. Sollte euer Gegner ein Wasser-Pokémon einsetzen, könnt ihr das Pflanze-Flug-Pokémon Papungha einwechseln.

Morlord ist eine gute Option als letztes Pokémon oder als variabler Joker, falls eure ersten 2 Monster Probleme haben. Es besitzt die Typen Boden und Wasser sowie eine sehr hohe Verteidigung, die eure Gegner zur Verzweiflung bringen können.

Welche Schwächen besitzt das Team? Alola-Knogga besitzt gleich gegenüber 5 Typen eine Schwäche: Wasser, Boden, Gestein, Geist und Unlicht. Papungha besitzt eine einfache Schwäche gegenüber den Typen Feuer, Flug, Gift und Gestein sowie eine doppelte Schwäche gegenüber Eis-Angriffen.

Morlord reagiert einzig auf Angriffe vom Typ Pflanze empfindlich. Hier besitzt es eine doppelte Schwäche.

Team 2: Aggrostella, Emolga, Gastrodon

Aggrostella, Emolga und Gastrodon (Quelle: pokemon.com)

Welche Attacken sollten die Pokémon besitzen? Stattet eure Pokémon mit den folgenden Attacken aus, wenn ihr dieses Team im Farbcup spielen wollt:

Aggrostella: Gifthieb (Gift), Lake (Wasser) und Schlammwoge (Gift)

Emolga: Donnerschock (Elektro), Akrobatik (Flug) und Ladungsstoß (Elektro)

Gastrodon: Lehmschelle (Boden), Bodyslam (Normal) und Erdkräfte (Boden)

Alle Angriffe dieses Teams sind ohne den Einsatz von Top-TMs erlernbar.

Wie wird das Team gespielt? Aggrostella besitzt die Typen Gift und Wasser sowie einen hohen Verteidigungswert. Es ist eines der besten Pokémon in der Superliga und somit auch für den Farbcup eine gute Wahl. Sollte das Pokémon eures Gegners einen Typen-Vorteil gegenüber Aggrostella besitzen, könnt ihr auf Emolga (Elektro, Flug) oder Gastrodon (Wasser, Boden) wechseln.

Welche Schwächen besitzt das Team? Aggrostella besitzt eine einfache Schwäche gegen Angriffe der Typen Elektro, Boden und Psycho. Während ihr Emolga vor Angriffen der Typen Gestein und Eis schützen solltet, hat Gastrodon nur eine einzige Schwäche: Pflanze.

Gegen Angriffe dieses Typen besitzt das Pokémon jedoch eine doppelte Schwäche, sodass Pflanzen-Angriffe eurem Gastrodon ordentlichen Schaden zufügen können.

Team 3: Rexblisar, Baldorfish, Tortunator

Rexblisar, Baldorfish und Tortunator (Quelle: pokemon.com)

Welche Attacken sollten die Pokémon besitzen? Entscheidet ihr euch für dieses Team, dann sind die folgenden Attacken eine gute Wahl für eure Pokémon:

Rexblisar: Pulverschnee (Eis), Eissturm (Eis) und Energieball (Pflanze)

Baldorfish: Giftstachel (Gift), Nassschweif (Wasser) und Eisstrahl (Eis)

Tortunator: Einäschern (Feuer), Drachenpuls (Drache) und Hitzekoller (Feuer)

Auch für dieses Team benötigt ihr keine Top-TMs. Durch den Einsatz von regulären Sofort-TMs und Lade-TMs könnt ihr alle Angriffe erhalten.

Wie wird das Team gespielt? Startet in diesem Setup mit Rexblisar. Das Pokémon macht nicht nur bereits mit seiner Sofort-Attacke Pulverschnee guten Schaden, sondern hat mit seinen Lade-Attacken zusätzlich starke Attacken im Gepäck.

Bringt euer Gegner ein Feuer-Pokémon in den Kampf, dann wechselt ihr Baldorfish ein. Mit Nassschweif besitzt das Pokémon eine recht solide Lade-Attacke vom Typ Wasser, die sehr schnell aufgeladen ist. Als Backup habt ihr anschließend noch Tortunator.

Welche Schwächen besitzt das Team? Rexblisar besitzt eine einfache Schwäche gegen Angriffe der Typen Kampf, Flug, Gift, Gestein, Käfer und Stahl, von denen die meisten im Farbcup jedoch kaum gespielt werden sollten. Gegen Feuer-Attacken besitzt das Monster eine doppelte Schwäche.

Während Baldorfish einfache Schwächen gegenüber Elektro, Boden und Psycho besitzt, kann Tortunator nur von Angriffen der Typen Boden, Gestein und Drache effektiv getroffen werden.

Team 4: Akkup, Flunschlik, Hutsassa

Akkup, Flunschlik und Hutsassa (Quelle: pokemon.com)

Welche Attacken sollten die Pokémon besitzen? Für dieses Setup solltet ihr auf die folgenden Angriffe für eure Pokémon setzen:

Akkup: Voltwechsel (Elektro), Kreuzschere (Käfer) und Ladungsstoß (Elektro)

Flunschlik: Donnerschock (Elektro), Schlammbombe (Boden) und Ladungsstoß (Elektro)

Hutsassa: Erstauner (Geist), Strauchler (Pflanze) und Matschbombe (Gift)

Damit Akkup Voltwechsel lernen kann, müsst ihr eine Top-Sofort-TM einsetzen.

Wie wird das Team gespielt? Akkup ist ein guter Starter, der eine starke Defensive aufweist. Sollte euer Gegner ein Pokémon mit Feuer-Angriffen einwechseln, könnt ihr auf Flunschlik wechseln. Hutsassa hingegen kann mit seiner Attacken-Kombination einige gegnerische Pokémon stark treffen.

Welche Schwächen besitzt das Team? Akkup besitzt eine einfache Schwäche gegenüber Feuer und Gestein. Während Flunschlik schwach gegen Angriffe der Typen Pflanze, Wasser, Boden und Eis ist, sollte euer Hutsassa keine Angriffe der Typen Feuer, Flug, Eis oder Psycho abbekommen.

Welches Team sollte ich benutzen? Welches dieser Teams ihr benutzen wollt, hängt ganz von euch ab. Abhängig davon, welche Pokémon ihr besitzt und ob ihr Top-TMs einsetzen könnt und wollt, könnt ihr euch für eins der Teams entscheiden oder auch mehrere probieren.

Bedenkt jedoch, dass der Farbcup nur für eine begrenzte Zeit läuft. Ihr solltet außerdem beachten, dass ein gutes Team alleine in der Kampfliga noch kein Garant für einen Sieg ist und es kein perfektes Team in Pokémon GO gibt.

Wenn ihr bisher noch nicht viel in der Kampfliga unterwegs seid, dann solltet ihr darüber nachdenken. Schließlich könnt ihr hier einige Belohnungen erhalten, die euch auch in anderen Aspekten des Spiels voranbringen können: Darum solltet ihr in der Kampfliga spielen, auch wenn ihr sie nicht mögt.